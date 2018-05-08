Nissan прекратит продажи дизельных авто в Европе

Представители Nissan заявили, что компания поэтапно откажется от дизельных версий легковых автомобилей в Европе.

Это произойдет после того, как европейские модели компании будут обновлены и получат на электрифицированные варианты, сообщает Automotive News.

В прошлом году европейский спрос на дизельные двигатели снизился на 7,9 процента до 6,77 миллиона автомобилей. По мнению аналитиков, продажи будут падать дальше, что вынуждает автопроизводителей менять приоритеты.

В частности, Toyota заявила в марте, что она прекратит продавать дизельные легковые автомобили в Европе к концу этого года. Дизели составляют менее 10 процентов продаж автомобилей Toyota в Европе. Другие японские автопроизводители также могут последовать за Nissan и Toyota.

В прошлом году Nissan продал 128 456 дизельных автомобилей в Европе, что составляет около 16 процентов от общего объема поставок в регионе.

"Наряду с другими производителями и отраслевыми организациями мы наблюдаем постепенное снижение интереса к дизельным автомобилям, но мы не ожидаем внезапного завершения использования дизельного топлива в краткосрочной перспективе. На данный момент и для многих заказчиков современные дизельные двигатели останутся востребованными и по-прежнему будут доступны в рамках предложения силовой трансмиссии Nissan", - заявила пресс-секретарь Nissan.

Интересно, что ранее источники сообщали, что Nissan сократит сотни рабочих мест на своем заводе в Сандерленде, крупнейшем автомобильном заводе в Великобритании, из-за падения спроса на дизельные модели в Европе. Данные показали резкое падение спроса на дизельные автомобили в Великобритании, который является вторым по величине автомобильным рынком Европы после Германии, где продажи дизельного топлива также снижаются.

Ранее НВ сообщало, что компания Nissan намерена запустить в производство восемь новых автомобилей с электрическими силовыми установками. Также к 2022 году компания собирается начать устанавливать системы автоматического управления на не менее чем 20 моделей. Японский автопроизводитель на официальном брифинге в Йокогаме сообщил также, что хочет поднять глобальный годовой доход в течение этого периода до $160 миллиардов.