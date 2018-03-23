Nissan готовится выпустить восемь моделей электрокаров к 2022 году

Компания Nissan намерена запустить в производство восемь новых автомобилей с электрическими силовыми установками.

Также к 2022 году компания собирается начать устанавливать системы автоматического управления на не менее чем 20 моделей, пишет Automotive News.

Японский автопроизводитель на официальном брифинге в Йокогаме сообщил также, что хочет поднять глобальный годовой доход в течение этого периода до $160 миллиардов в год. Также планируется увеличить рентабельность операционной прибыли до 8 процентов.

Стратегия роста Nissan сосредоточена на больших капиталовложениях в три сферы: электрификация, автономное вождение и подключаемые гибриды. Согласно прогнозам компании, на электрокары и гибриды к 2022 году будет приходиться 40% продаж Nissan в Японии и Европе. К 2025 году этот показатель должен достичь в этих регионах 50%, в США он может составить 20-30%, а в Китае - 35-40%.

Компания в рамках своей стратегии, помимо прочего, планирует к 2022 году разработать восемь полностью электрифицированных моделей автомобилей, учитывая успех на рынке нового Nissan Leaf, а также с 2021 года электрифицировать новые модели Infiniti. К 2025 году примерно половина автомобилей, выпущенных Infiniti, будут оснащены электрической или гибридной силовой установкой.

Также Nissan запустит систему ProPilot следующего поколения, которая позволяет автоматически менять полосы движения на автомагистралях через пробную программу в Японии в течение следующего года. После этого система смены дорожных полос будет представлена ​​на новых моделях электрического кроссовера и Infiniti.

Отметим, в сентябре стратегический альянс Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors объявлял о планах выпустить 12 новых экологичных электромобилей к 2022 году. В рамках плана альянс также планирует достичь срока зарядки батарей за 15 минут.

Ранее НВ сообщало, что Украина заняла девятое место в Топ-10 стран с самыми высокими темпами развития электротранспорта. Международный рейтинг Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2017 Edition подготовила компания InsideEV. По сравнению с 2016 годом наша страна опустилась на четыре ступени - тогда Украина заняла пятое место, уступив лишь Исландии, Швеции, Норвегии и Китаю.