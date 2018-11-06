Не совсем дальнобойщики. Американский стартап показал водородный грузовик

Американская компания Nikola Motor представила европейскую версию первого гибридного грузовика с автономным управлением. Производство современных длинномеров планируют начать в 2022-м.

Менее года назад, молодая компания из США Nikola Motor объявила о планах вложить $1 млрд в строительство завода для производства электроводородных грузовиков в окрестностях Феникса (штат Аризона), передает Tech Crunch.

Теперь предприятие собирается наладить выпуск футуристичных тягачей в Европе. Тестовые площадки должны начать работу в 2020-м в Норвегии - пожалуй, наиболее благоприятной стране для развития транспорта на возобновляемой энергии.

И несмотря на то, что пока точно неизвестно, когда новое поколение машин Nicola выйдет на рынок - производитель уже показал, как будет выглядеть европейская версия первого электроводородного грузовика с наивысшим уровнем автономного управления.

Модель получила название “Tre”, что в переводе с норвежского означает “Три”. Нет, это не количество двигателей или осей, а последовательность модельного ряда, ведь предыдущие поколения грузовиков назывались “Ноль”, “Один” и “Два”.

Исполнительный директор компании Тревор Мильтон заявил, что Nikola Tre получит аккумуляторы с рабочим напряжением 800 В, водородный двигатель мощностью в 120 kW и все необходимые элементы управления для последнего, 5-го уровня автономности.

Сообщается, что на выбор будут доступны версии с мощностью от 500 до 1000 лошадиных сил. В зависимости от модификации запас хода грузовика составит от 500 до 1200 км.

Как для таких объемов - показатели действительно впечатляющие, но главный вопрос - воплотится ли все это в жизнь? В Nikola Motor говорят, что производство нового грузовика должно начаться в 2022-м - 2023-м. На это время запланирован и выпуск первых экземпляров брата-близнеца Tre для американских потребителей.

Еще более амбициозные планы у компании на конец следующего десятилетия: к 2028-му они собираются построить 700 водородных заправочных станций в США и Канаде, а к 2030-му - покрыть такими станциями “большинство европейского рынка”.

Война с Tesla

Как известно, Nikola Motor конкурирует и делит имя известного изобретателя Николы Теслы с автопроизводителем Илона Маска, и конфликт между этими компаниями уже успел дойти до суда.

Несколько месяцев назад представители Nikola обвинили Tesla в том, что они скопировали оригинальные патенты при создании полностью электрического грузовика Semi.

В иске на $2 млрд утверждается, что Tesla украла разработки в дизайне своего тягача. В частности, Nikola указывает на предполагаемые сходства в передних крыльях грузовиков, обтекаемых ветровых стеклах, дверях с входом посередине, аэродинамическом фюзеляже с аналогичными коэффициентами сопротивления.

Также говорится, что сотрудник Tesla по подбору персонала Аарон Хойос попытался переманить главного инженера Nikola Motor всего через несколько месяцев после того, как стартап представил свой водородный автомобиль.

Перспективы водорода

Как ранее писало НВ, главной проблемой водородных авто остаются большие блоки топливных элементов, поскольку сжиженный водород занимает много места, быстро расходуется, его довольно сложно хранить и он требует повышенных мер безопасности при эксплуатации.

И это не говоря об инфраструктурных трудностях, ведь водородные заправки все еще остаются нишевым решением и распространены преимущественно в развитых регионах (к примеру, в Калифорнии).

Хотя в конце лета 2018-го специалисты из австралийского объединения научных и прикладных исследований СSIRO предложили свой вариант популяризации водородных авто: ученые изобрели новый метод перевозки и хранения такого вида топлива в машинах.

Специалисты использовали модульную установку для хранения водорода в форме аммиака, которая преобразовывала его обратно в водород непосредственно перед использованием, что может значительно обезопасить и упростить существующие системы.

Не стоит забывать и о том, что водород является одним из наиболее распространенных элементов в природе, в отличие от основного составляющего батарей для электрокаров - лития, за который компании уже устраивают настоящие войны.

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