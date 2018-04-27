Не отвлекайтесь. Инженеры Volkswagen представили необычные чехлы для смартфонов

Для предупреждения водителей об опасности переписки за рулем компания Volkswagen сделала чехлы на телефон из металла разбитых машин.

Все эти ДТП произошли по вине водителей, которые пользовались своими смартфонами за рулем, пишет Digital Trends.

При изготовлении защитных чехлов для iPhone 8 применялся листовый металл с автомобилей немецкого бренда, которые были разбиты в авариях. Серия чехлов должна напомнить водителям об изменении в шведских ПДД, которые теперь запрещают держать телефон в руке во время движения.

Пока выпущено 153 чехла. Это число не случайно: оно представляет собой число серьезных дорожных происшествий в Швеции в феврале этого года. Каждый чехол выполнен вручную и имеет свой уникальный номер.

"Мы знаем, как это бывает: находясь за рулем, внезапно берешь телефон, чтобы ответить на звонок или отправить сообщение, однако в этот момент вероятность попасть в ДТП увеличивается в 23 раза. Мы надеемся, что чехол для телефона, сделанный из машин, разбитых в таких авариях, заставит человека подумать дважды, прежде чем он решит взять в руки телефон", - говорит Юхан Карлссон, брэнд-менеджер в стокгольмском подразделении Volkswagen.

Сообщается, что средства, вырученные от продажи чехлов, пойдут благотворительной организации Trafikskadefonden, которая занимается помощью людям, пострадавшим в авариях. Стоит один такой чехол 599 шведских крон (около $69).