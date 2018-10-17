Не дождетесь. BMW не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания

Несмотря на успех электрокара i3 и расширение линейки гибридов, BMW не планирует скорый переход на альтернативные двигатели. Менеджеры компании уверяют, что 85% модельного ряда BMW к 2030-му будут иметь двигатель внутреннего сгорания.
"У нас есть спираль в Европе, где каждый политик видит только одно решение - отказ от дизельного топлива. С точки зрения CO2 и клиентов, современный дизель - очень хорошее решение, особенно для тяжелых, высокопроизводительных автомобилей", - рассказал Go Auto член совета директоров BMW AG Клаус Фройлих.
Менеджер баварского автопроизводителя говорит, что, в лучшем случае, через 12 лет в линейке BMW будет только 30% гибридных и полностью электрических автомобилей.
Хотя, по его оценке, модели с двигателем внутреннего сгорания будут по-прежнему составлять большинство - 85%.
Ранее BMW заявляли, что они планируют разработать 12 полностью электрических моделей к 2025 году.
Напомним, на прошлой неделе представители стран ЕС предварительно договорились о сокращении выбросов CO2 до 2030 года. Допустимое сейчас количество выбросов должны снизить на 20% до 2025-го и на 40% к 2030-му.
- Читайте также: Porsche выпустит электрический кроссовер в 2022 году
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования