17 октября 2018, среда

Не дождетесь. BMW не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания

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BMW не планирует массовый переход на электрокары в течение следующей декады

BMW не планирует массовый переход на электрокары в течение следующей декады

Несмотря на успех электрокара i3 и расширение линейки гибридов, BMW не планирует скорый переход на альтернативные двигатели. Менеджеры компании уверяют, что 85% модельного ряда BMW к 2030-му будут иметь двигатель внутреннего сгорания.

"У нас есть спираль в Европе, где каждый политик видит только одно решение - отказ от дизельного топлива. С точки зрения CO2 и клиентов, современный дизель - очень хорошее решение, особенно для тяжелых, высокопроизводительных автомобилей", - рассказал Go Auto член совета директоров BMW AG Клаус Фройлих.

Менеджер баварского автопроизводителя говорит, что, в лучшем случае, через 12 лет в линейке BMW будет только 30% гибридных и полностью электрических автомобилей. 

Хотя, по его оценке, модели с двигателем внутреннего сгорания будут по-прежнему составлять большинство - 85%.

Ранее BMW заявляли, что они планируют разработать 12 полностью электрических моделей к 2025 году. 

Напомним, на прошлой неделе представители стран ЕС предварительно договорились о сокращении выбросов CO2 до 2030 года. Допустимое сейчас количество выбросов должны снизить на 20% до 2025-го и на 40% к 2030-му.

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