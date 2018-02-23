Назло Tesla. Mercedes представила электрический грузовик eActros

Представители концерна Daimler продемонстрировали первые изображения новой тяжелой электрофуры eActros.

Серийное производство грузового электрокара должно начаться к 2021 году, сообщает Electrek.

Весить грузовики будут от 18 до 25 тонн и смогут проехать на одном заряде до 200 километров. Цикл зарядки двигателей составит от 3 до 11 часов. В Mercedes уверяют, что eActros смогут единовременно перевозить в кузове до 11,5 тонн.

"Приводная система состоит из двух электродвигателей, расположенных близко к ступицам колес заднего моста. Это трехфазные асинхронные двигатели с жидкостным охлаждением, они работают с номинальным напряжением 400 вольт и генерируют выход 125 кВт каждый с максимальным крутящим моментом 485 Нм каждый. Передаточные коэффициенты преобразуют его в 11 000 Нм каждый, что приводит к повышению производительности наравне с характеристиками дизельного грузовика", - пояснили инженеры Mercedes Trucks.

Как отметили в Mercedes, первые 10 двух-, и трехосных вариантов новых грузовиков будут доставлены клиентам для оперативного тестирования, которое запланировано перед коммерческим стартом производства в 2021 году.

"Первоначально основное внимание будет уделено грузовым перевозкам внутри города и службам доставки. Запаса хода Mercedes-Benz eActros как раз хватит для этих целей", — подчеркнул глава Mercedes-Benz Trucks Стефан Бухнер.

Ранее НВ сообщало, что концерн Daimler начал поставки полностью электрического грузовика FUSO eCanter на европейский рынок. Автомобиль FUSO eCanter предназначен для городских маршрутов с дальностью всего 100 километров. Его грузоподъемность - до трех с половиной тонн.