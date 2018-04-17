Нашел крайних. Илон Маск рассказал, в чем причина проблем с производством Tesla Model 3

Генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что его компания слишком сильно полагается на роботов при сборке автомобилей.

Так Маск отреагировал на вопросы о срыве сроков производства седана Model 3, пишет Futurism.

"Да, чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой. Если быть точным, моей ошибкой. Люди недооцениваются", - написал Илон Маск в своем блоге, отвечая на вопрос пользователя об использовании роботов при сборке Model 3.

По словам Маска, чрезмерная автоматизация привела к тому, что компания не успевает собирать достаточное количество машин. Стало ясно, что некоторые части производства автомобилей не могут быть успешно реализованы роботами.

Также Илон Маск объяснил задержки в сборке Model 3 технической сложностью автомобиля. По его словам, в нее добавили слишком много всего нового одновременно.

Отметим, что Tesla производит чуть более 2 000 электромобилей Model 3 в неделю. Компания все же не смогла достичь поставленной цели — производства 2 500 Model 3 в неделю — к концу первого квартала 2018 года. В третьем квартале 2017 года компания должна была собрать 1 500 таких машин, однако собрала лишь 260.

Как сообщало НВ, по словам генерального директора Tesla Илона Маска, производственная линия компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3, начиная с этого лета. В диалоге с клиентом Маск подчеркнул, что Tesla должна сначала увеличить уровень производства. Что касается полноприводной модели Tesla Model 3 Performance, Маск в качестве сроков назвал "вероятно, июль".