Нам и не снилось. В Британии разрабатывают беспилотные летательные аппараты для ремонта дорог

Команда инженеров и ученых из Университета Лидса программирует дроны, которые будут перемещать строительные блоки для ремонта трасс.

Это первый шаг к созданию летательных аппаратов, которые автоматически будут чинить улицы, сообщает Autoblog.

Сканирующий дрон ночью будет анализировать состояние дорожного покрытия в поисках трещин и небольших отверстий, а затем отправлять координаты трещин на второй дрон. Этот дрон должен прибудет с грузом асфальта нужной формы, чтобы отремонтировать дорогу. Как уверяют авторы проекта, некоторые исправления занимают менее минуты.

Ключевым моментом для дорожных беспилотников является то, что они будут отправлены на ремонт трещин на дороге раньше, чем эти трещины станут выбоинами. Преимущество использования автономных систем для поддержания саморемонтирующегося города заключается в том, что можно "решать проблемы до того, как они станут проблемами". В этом случае еще одним преимуществом будет очистка дорог от оборудования ремонтников, которое обычно создает пробки.

Остается неясным, как беспилотные летательные аппараты будут печатать асфальт нужной формы, а также то, как большой дрон сможет перевозить полезную нагрузку. Когда проект начался, многие представляли себе решение, в котором скоординированный флот дронов объединялся для перевозки тяжелых конструкций.

У программы осталось еще 2,5 года до того момента, когда ученые начнут испытывать дорожные дроны в Лидсе.

"Возможно, нам придется до 2050 года ждать ответа на вопрос одного комментатора: "Будут ли реализованы дроны с лопатами, которые будут стоять вокруг ямы?", - подчеркивает журналист Autoblog Джонатон Ремзи.