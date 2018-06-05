Надоело ждать. 23% покупателей Tesla Model 3 отказались от сделки

Tesla собрала сотни тысяч предварительных заказов на электромобиль Model 3, но 23% клиентов потребовали предоплату обратно.

Финансовые аналитики компании Second Measure отмечают, что процент возврата депозитов растет в последние месяцы, сообщает Autoblog.

Как отмечают в Second Measure, это может стать серьезной проблемой для компании, поскольку более трети денежных средств Tesla были депозитами клиентов, причем в основном за Model 3. Tesla сейчас выплачивает возмещение быстрее, чем оформляются новые депозиты на Model 3.

В то же время представитель Tesla сказал журналистам, что данные Second Measure не совпадают с собственными внутренними цифрами компании, но при этом сама статистика отказов озвучена не была. При этом аналитики Second Measure уверяют, что их данные согласуются с отчетом Tesla, согласно которому 12% депозитов были возвращены по состоянию на август 2017 года.

Интересно, что один из колумнистов НВ, исполнительный директор инвестиционной компании IMA Виталий Каценельсон также отказался от идеи купить Tesla Model 3 и написал колонку о причинах такого решения.

"Когда я сделал взнос в размере $1000, я принимал эмоциональное, но наполовину обдуманное решение: я дал Tesla беспроцентный кредит, чтобы за мной осталось место, и в будущем я мог принять разумное решение – покупать Model 3 или нет. И чем ближе срок принятия решения, тем сложнее мне отдать $50 000 за автомобиль, который я не видел и на котором не ездил", - написал он.

Tesla Model 3 — самый доступный электромобиль марки, базовая стоимость которого составляет $35 тысяч. По задумке руководства компании, этот электрокар должен был стать самой массовой моделью. Однако производитель столкнулся с трудностями при попытке автоматизировать производство. Компания в прошлом месяце временно приостановила производство во второй раз в этом году.