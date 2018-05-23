На улице в Монако заметили уникальный суперкар

Суперкар на улице в Монако

Редчайший автомобиль Apollo Intensa Emozione в уникальном варианте Purple Dragon заметили на улицах Монако.

Это один из самых редких современных суперкаров - планируется выпустить всего 10 экземпляров модели, пишет Motor1.

Как показывает видео, Apollo Intensa Emozione официально зарегистрирована, то есть перед нами не тестовый автомобиль. Сообщалось, что тираж суперкара будет ограничен на уровне 10 автомобилей, поэтому, возможно, производство уже завершилось.

Модель оснащается 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, построенным итальянскими мотористами Autotecnica Motori. Агрегат выдает 780 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой коробкой передач. С места до сотни IE разгоняется за 2,7 секунды, его максимальная скорость составляет 335 километров в час.

Аэродинамическое оперение Apollo Intensa Emozione на скорости 300 километров в час генерирует 1350 килограммов прижимной силы, что приближает гиперкар к спортпрототипам класса LMP2.