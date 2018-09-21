На базе пикапа Nissan создали обсерваторию

Компания Nissan в сотрудничестве с космическим агентством ESA разработала концепт Navara Dark Sky, который представляет собой мобильную обсерваторию.

Представленный на Ганноверском автосалоне концепт включает пикап Navara, а также специальный трейлер с телескопом PlaneWave, сообщает Driving.

Этот трейлер сконструирован с учетом технологии "интеллектуальной мобильности". Как обещают создатели концепта, технология поможет предохранить инструмент от тряски во время транспортировки. Кроме того, в трейлере сохраняется оптимальная температура, которая не вредит оптике телескопа.

Как отмечают в ESA, такие обсерватории помогут астрономам дополнить данные европейского космического телескопа Gaia, который составляет подробную карту распределения звезд Млечного пути.

"Концепт Dark Sky позволит проводить наблюдения в очень отдаленных местах, в так называемых районах "темного неба", где существуют лучшие атмосферные условия для наблюдения за звездами. Можно будет избежать светового загрязнения, и в то же время безопасно и легко перевозить телескопы", — говорит астроном Фред Янсен, старший менедежер миссии Gaia.

Трейлер оснащен батарейными блоками, которые могут обеспечивать питание точке доступа Wi-Fi, ноутбуку и передатчику. Пикап при этом оборудован технологий ProPilot, которая помогает определить оптимальное место для парковки. Также водитель может видеть автомобиль и прицеп с высоты птичьего полета, используя функцию Intelligent Around View Monitor.

Длина мобильной обсерватории целиком составляет почти 10 метров, при этом сам пикап Navara почти не изменился. Его, правда, оборудовали красными лампами, поскольку белый свет сильно слепит глаза.

Отмечается, что концепт Dark Sky будет передан ESA для продолжающихся исследований и не будет выставлен ​​на продажу.