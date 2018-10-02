На автошоу в Париже показали новое поколение BMW 3 Series

Компания BMW официально представила новое поколение седана 3 Series на автосалоне в Париже.

В 2019 году на рынок выйдет модель M340i, а в 2020 в продаже появится гибридная модификация, пишет Motor1.

Седан BMW 3 Series стал на 76 миллиметров длиннее, колесная база увеличилась на 41 миллиметр. При этом масса автомобиля, в зависимости от комплектации, снизилась на 55 килограммов. Инженерам удалось существенно улучшить аэродинамику, снизив коэффициент сопротивления до 0,26.

Изменения в дизайне получились достаточно существенными. Поменялась фирменная решетка радиатора и фары с фонарями. В салоне экран мультимедийной системы теперь интегрирован в центральную консоль, а не установлен поверх нее. Уже в стандартной комплектации есть цифровая панель приборов с 5,7-дюймовым экраном и 8,8-дюймовым экраном мультимедиа, а за доплату диагональ вырастает до 12,3 и 10,25 дюймов соответственно.

В Северной Америке новинку можно будет купить сначала только как вариант 330i с 255-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В продаже BMW 330i появится в марте 2019 года. Позднее появятся 382-сильные варианты M340i и M340i xDrive с 3-литровым турбомотором. Выход на американский рынок гибридных седанов BMW 330e ожидается только в 2020 году.

У европейских фанатов марки выбор чуть больше. Сразу на старте продаж будут доступны бензиновые 181-сильный вариант 320i и 255-сильный 330i, дизельные 148-сильный 318d и 188-сильный 320d, а также 262-сильный 330d, который будет единственным пока для Европы полноприводным исполнением нового седана.

В оснащение BMW 3 Series войдут инновационные системы, которые позволяют коробке передач выбирать ступень в зависимости от данных о маршруте от навигации, а адаптивный круиз-контроль поможет тормозить двигателем. Системы активной безопасности позволят избегать аварий и даже двигаться автономно на скорости до 60 км/ч.