Может, успеют? Tesla нарастила производство седана Model 3

Компания Илона Маска Tesla планировала выпускать по 5 тысяч электрокаров в неделю, но пока вышла лишь на показатель в 3500 авто.

Одним из этих автомобилей стала первая Model 3 в версии Performance, сообщает Engadget.

"Удивительная работа команды Tesla. Построена целая новая общая сборочная линия за три недели с минимальными ресурсами. Люблю своих парней! Первая Model 3 с двумя электрическими моторами, уже сходит с конвейера", - написал Илон Маск в своем блоге.

Глава Tesla рассчитывает, что уже к концу текущего месяца производство Model 3 в целом достигнет 700 единиц в день. Таким образом, компания сможет производить около 5000 машин в неделю. Ранее Маск предполагал, что показатель 5 тысяч электрокаров в неделю будет достигнут к июлю и этот показатель уже не выглядит фантастическим.

Маск отметил, что несколько частей производственной линии все еще нуждаются в "радикальных улучшениях", к примеру - лакировочный цех. Также Маск сказал, что он будет находиться на фабрике своей компании "почти в режиме 24/7" в течение нескольких дней, чтобы команды получили "столько ресурсов, сколько нужно".

Первоначально автопроизводитель должен был делать 5000 единиц Model 3 в неделю к концу 2017 года, а шестимесячная задержка уже достаточно серьезно навредила компании.

Как уверяли представители Tesla, электромобиль Model 3 в версии Performance может разгоняться до максимальной скорости в 250 км/ч. До 100 км/ч новая Tesla будет разгоняться за 3,5 секунды. Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.

Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что программа Autopilot от его компании вскоре "начнет использовать все возможности для самостоятельного вождения". Крупное обновление программного обеспечения получит название Tesla Version 9 и будет представлено в августе 2018 года.