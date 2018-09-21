Mercedes вывел на тесты гиперкар в стиле болидов Формулы-1

Представленный около года назад на Франкфуртском автосалоне концепт Mercedes-AMG Project One был повышен до статуса прототипа и отправлен на тесты.

Модель Project One проверяли не на дороге общего пользования, а на "закрытых площадках для испытаний" где-то в Великобритании, пишет Motor1.

Фотографии, скорее всего, были сделаны на полигоне Millbrook в Бедфордшире, где на тестах гиперкара должны были оптимизировать все аппаратное и программное обеспечение, а также сгладить проблемы до начала производства.

К сожалению, Mercedes-AMG не называет все технические характеристики модели. Известно, что Mercedes-AMG Project One оснащен гибридной силовой установкой на основе модифицированного 1,6-литрового наддувного агрегата V6. Такой мотор основан на том, что использовался в болиде гонщика Льюиса Хэмилтона 2015 года. Его ресурс – 50 тысяч километров.

Также гиперкар оснащен четырьмя электромоторами, два из которых установлены на передней оси, один – прямо на бензиновом двигателе, а последний подключен к турбине. Совокупная мощность силовой установки превышает 1000 л.с.

По неофициальным данным, Mercedes-AMG Project One способен ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды, а на разгон до 200 км/ч уходит не более шести секунд. Максимальная скорость гиперкара превысила 350 км в час.

Всего будет построено 275 таких гиперкаров. Все они уже заказаны, цены начинались с 2 275 000 евро. AMG получил около 1100 запросов на новый суперкар, то есть в четыре раза больше, чем планируемый тираж новинки.