Mercedes Gelandewagen получил мощную спецверсию от Brabus

Представлен один из самых мощных G-Class

Тюнинг-ателье Brabus представило модель внедорожника 700 Widestar, который создан на основе Mercedes-AMG G63 последнего поколения.

Новинку представили на выставке Monaco Yacht Show, пишет Motor1.

4-литровый турбо мотор в базовом варианте выдает 577 л.с., но установка фирменного блока управления Brabus позволила увеличить его мощность до 700 л.с. Brabus 700 Widestar с места до 100 км/ч разгоняется за 4,3 секунды против 4,4 секунды у Mercedes-AMG G63. Максимальная скорость тюнинг-модели составляет 240 км/ч.

Для автомобиля Brabus предусмотрена новая спортивная выхлопная система с функцией Coming Home, которая позволяет выбирать максимальной тихий режим работы выхлопа.

Кузов Widestar стал на 10 см шире. Новый аэродинамический обвес дополнен светодиодной подсветкой и 23-дюймовыми колесами.

Интерьер Brabus 700 Widestar подразумевает отделку кожей и алькантарой, декор из дерева и углепластика. Педали получили стальные накладки, а за рулем появились алюминиевые лепестки переключения передач.

Кроме того, отмечается, что Brabus уже подготовил комплект доработок для нового G-Class.