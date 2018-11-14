Mazda вывела на тесты хэтчбек с новым двигателем

Компания Mazda вывела на тесты в США пятидверный хэтчбек Mazda3.

Автомобиль с мотором Skyactiv-X семейства называют конкурентом Honda Civic и Toyota Corolla, пишет Motor1.

Новое поколение Mazda3 покажут в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сейчас хэтчбек проходит дорожные тесты, пусть и в камуфляже. При этом известно, что одной 5-дверной модификацией не ограничится — в США на автосалоне покажут еще и седан.

Стилистически новая Mazda3 окажется близка к стильному концепт-кару Mazda Kai — судя по шпионским снимкам, передняя часть автомобиля, фары, решетка радиатора очень похожи на прототип с автосалона в Токио. Задняя часть хэтчбека также выдержана в стиле концепта Kai.

Салон также выдержан в стиле минимализма. Классическая панель приборов будет дополнена сенсорным экраном мультимедийной системы, но в целом японская марка сохранит верность традициям и не будет переходить ни на гигантские дисплеи, ни на сенсорные органы управления.

Следующее поколение Mazda3 станет первой моделью марки с двигателями семейства Skyactiv-X, которое сочетает в себе традиционные свечи зажигания и возможность воспламенения топливо-воздушной смеси от сжатия аналогично дизельным моторам.

Ожидается, что речь идет не только об экономии топлива и снижении уровня вредных выбросов, но и о достаточно высокой мощности (порядка 190 л.с.) у 2-литрового мотора. После Mazda3 аналогичные агрегаты появятся и на других моделях бренда.

Ранее НВ сообщало, что японская компания Mazda планирует вернуться к роторным двигателям, но использовать их будет в электрокарах и гибридах. Такие двигатели помогут расширить диапазон хода автомобилей на электротяге.