Mazda официально объявила о возврате к роторным двигателям

Японская компания Mazda планирует вернуться к роторным двигателям, но использовать их будет в электрокарах и гибридах.

Такие двигатели помогут расширить диапазон хода автомобилей на электротяге, сообщает Jalopnik.

Ранее компания выступила со своей новой стратегией, согласно которой к 2030 году планируется полностью избавиться от ДВС. Сообщается, что 95% модельного ряда Mazda будет состоять из гибридов, в то время как оставшиеся 5% - из полностью электрических машин.

Новым роторным двигателем оснастят первый электромобиль бренда Mazda. Этот силовой агрегат будет выполнять роль генератора, который вырабатывает электроэнергию для электромотора. Таким образом удастся увеличить запас хода автомобиля.

Чтобы добиться больше экологичности при работе такой гибридной установки, двигатель будет питаться сжиженным газом, а не бензином. Другие технические характеристики силовой установки пока не раскрываются.

Отмечается, что новый роторный двигатель будет установлен горизонтально. Это особенно необычно, поскольку ранее у каждой роторной Mazda двигатель был установлен вертикально. Ожидается, что первый гибрид Mazda с подобным мотором появится в 2020 году.

Добавим, роторные двигатели Mazda на основе двигателей Ванкеля имели репутацию относительно небольшого и мощного мотора c низким расходом топлива. Mazda начала широко использовать роторные двигатели после энергетического кризиса 1970-х годов.

Один из последних двигателей этой серии, 13B-MSP Renesis, впервые появился на Mazda RX-8 в 2003 году. Renesis стал Двигателем года и Лучшим новым двигателем 2003 года, и получил другие награды. Модель Mazda RX-8 производилась до 2011 года.