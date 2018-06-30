Илон Маск продемонстрировал процесс роботизированной сборки Model 3

Генеральный директор Tesla Маск обнародовал фотографии роботизированного процесса сборки новой модели Tesla – Model 3. Об этом сообщает Голос Америки.

Маск показал мастерскую, где красят автомобили, а также экземпляры Model 3, которые красят в мастерской.

Генеральный директор также поделился изображениями производства сидений, которые Tesla ввела несколько лет назад, и показал большую партию приводов Tesla.

Маск также поделился видео, на котором изображен процесс деятельности сварочной станции, на которой роботы работающие на частных шасси транспортных средств.