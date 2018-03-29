Maserati показала самый быстрый кроссовер в мире

На автошоу в Нью-Йорке компания Maserati представила кроссовер Levante Trofeo, который разоняется до сотни за 3,7 секунды.

Такого результата создатели авто добились, оснастив кроссовер 3,8-литровым двигателем V8 от Ferrari, сообщает AutoBlog.

Мощность мотора составляет 590 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Максимальная скорость кроссовера составляет более 300 км/ч.

Но не только двигатель делает Trofeo особенным. Представители Maserati уверяют, что новая версия Levante может похвастаться распределением веса 50:50 и режимом Corsa (гонка). Corsa обеспечивает более быстрые смены передач и занижает пневматическую подвеску автомобиля.

Levante Trofeo оснащен новейшей системой управления Integrated Vehicle Control (IVC). Предполагается, что интегрированное управление двигателем Maserati будет беспрепятственно предотвращать ошибки водителя.

В салоне кроссовера установлены спортивные передние сиденья. Появились новое рулевое колесо и панель приборов, на экране которой выводится логотип Trofeo. Также в салоне можно увидеть карбоновые вставки.

Автомобиль, который называют конкурентом Porsche Cayenne Turbo, предназначается, прежде всего, для рынка США. Официальной информации о ценах и доступности автомобиля в других регионах пока нет.

Ранее НВ сообщало, что в Китае представили самый дорогой внедорожник в мире. Компания IAT выпустила новый внедорожник под названием Karlmann King, стоимость некоторых версий которого достигает $3,8 млн. Автомобиль построен на базе пикапа Ford F-550, но серьезно отличается от "родительского" автомобиля.