25 июня 2018, понедельник

Лучше Tesla. Volvo обещает к 2021 году выпустить кроссовер с автопилотом 4 уровня

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Volvo XC90 первым получит автопилот 4 уровня
Фото: autowp.ru

Volvo XC90 первым получит автопилот 4 уровня

Компания Volvo разрабатывает "настоящий автопилот", который позволит водителю есть, спать и смотреть фильмы во время движения.

Технология будет называться Highway Assist, и обещают, что она будет безопаснее автопилота от Tesla, пишет BGR

Большинство автопроизводителей сейчас работают в сегменте полуавтономных систем, вроде автопилота Tesla, в котором автомобиль может управлять собой в большинстве случаев, но система требует, чтобы человек отслеживал дорогу и мог брать на себя ответственность в любой момент.

Но компания Volvo в течение ближайших трех лет обещает внедрить на флагманском внедорожнике Volvo XC90 технологию Highway Assist, которая является системой автопилотирования более высокого уровня. Отмечается, что новая система может пилотировать кроссовер в 70% дорожных ситуаций. Все картографические данные ассистент 4-го уровня будет получать из фирменной облачной системы с высокой скоростью передачи данных.

Автопилот четвертого уровня не означает полную автономию. Но подобная система прокладывает маршрут самостоятельно и не требует вмешательства водителя везде, где технические условия допускают автономное вождения.

"Система позволит вам есть, спать, работать, смотреть фильм, отдыхать, делать что угодно. Она будет работать только на соответствующих дорогах", - сказал старший вице-президент по исследованиям и развитию Volvo Хенрик Грин.

Отмечается, что на старте продаж Highway Assist добавит к цене автомобиля несколько тысяч долларов. Однако, поскольку затраты на аппаратное обеспечение снижаются, можно быть увереным, что в перспективе система дойдет и до более дешевых моделей.

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