Летом в Техасе заработает беспилотное такси

Американская компания Drive.ai в июле 2018 года запустит в Техасе свой первый проект сервиса беспилотного такси.

Машины будут ездить в небольшой части города Фриско, сообщается в блоге компании.

"Эта программа самообслуживания является первой в своем роде в Техасе и решает проблему "последней мили": перемещения между областями, которые слишком далеко, чтобы идти, но слишком близко, чтобы ехать (и часто слишком переполненные, чтобы найти парковку). Используя наше приложение, члены сообщества Фриско смогут по собственному усмотрению управлять автомобилями Drive.ai", - уверяют разработчики.

Изначально на водительском сиденье будет присутствовать сотрудник компании, "который будет внимательно следить за работой транспортных средств", но в дальнейшем Drive.ai планирует перейти на полностью беспилотные поездки. Для пилотного проекта компания выбрала деловой район, за пределы которого автомобили не смогут выезжать.

Сервисом смогут воспользоваться более десяти тысяч человек. Пользователи смогут вызывать автомобиль в одной из шести точек посадки в районе и для поездки в другую точку.

"Мы тщательно подумали о том, как ввести безопасный опыт для пешеходов и других водителей. Яркие оранжевые транспортные средства Drive.ai четко обозначены как "Самоходное транспортное средство". Мы разработали отличительные цветовые схемы, уникальные вывески и внешние коммуникационные панели, которые эффективно сообщают и передают предполагаемые действия наших автомобилей пешеходам и другими водителям на дорогах", - подчеркивают сотрудники Drive.ai.

Разработкой сервисов беспилотных такси занимаются несколько других компаний. Например, Waymo планирует запустить беспилотные такси для жителей Аризоны до конца 2018 года. В 2019 году подобный сервис собирается запустить General Motors.

Ранее НВ сообщало, что в Аризоне официально запретили тестировать беспилотные авто Uber после ДТП. Губернатор Аризоны Даг Дьюси назвал аварию ужасной и тревожной, и именно поэтому поднял вопрос о возможности Uber продолжать тестирование в Аризоне. В свою очередь гендиректор компании ответил, что сразу после ДТП было принято решение временно прекратить испытания машин во всех городах.