Lamborghini построит гиперкар для конкуренции с Aston Martin

Итальянская компания Lamborghini планирует конкурента готовящемуся 1130-сильному британскому гиперкару Aston Martin Valkyrie.

Автомобиль может получить гибридную силовую установку, пишет Motor1.

Британская модель получит 6-литровый атмосферный V12 производства Cosworth мощностью 1130 л.с. Затем появится заводской тюнинг в версии AMR Pro и эта модификация станет еще мощнее и динамичнее.

Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью подтвердил, что марка планирует выпустить ограниченным тиражом модель для конкуренции с гиперкаром Valkyrie. Речь идет о машине с мощным V12 и продвинутой аэродинамикой.

При этом для итальянцев это будет не первый опыт выпуска мощных суперкаров мелкой серией. Ранее к 100-летию Ферручио Ламборгини был сделан Centenario в количестве 40 штук, а также собрали 5 экземпляров Veneno. Но пока нет ни одного достойного конкурента по мощности для гиперкара Aston Martin.

Новый Lamborghini построят на платформе уже существующей модели, но серьезно доработанной. Одновременно это может означать использование гибридной силовой установки, поскольку для выхода на уровень Aston Martin имеющемуся V12 нужно получить еще столько же мощности, сколько есть у, например, BMW M2.

Ранее НВ сообщало, что автомобиль Lamborghini Aventador SVJ смог пройти круг знаменитой немецкой трассы Нюрбургринг за 6 минут 44,97 секунды. Тем самым модель Aventador SVJ побила рекорд спорткара Porsche.

За рулем итальянского спорткара находился пилот Марко Мапелли. До этого титул быстрейшего автомобиля принадлежал Porsche, поскольку автомобиль 911 GT2 RS прошел круг за 6 минут 47,3 секунды.