Куда по копаному? Новый Ford Focus научат объезжать ямы

Компания Ford тестирует технологию обнаружения выбоин на трассах на модели Focus четвертого поколения.

Разработчики уверяют, что новая система сделает гораздо комфортнее передвижение по разбитым дорогам, пишет Autocar.

Система использует 12 датчиков высокого разрешения, которые могут "видеть" выбоины перед тем, как автомобиль проезжает их. Как только выбоина идентифицирована, амортизаторы автоматически настраиваются на самую жесткую настройку, поэтому колеса, которые движутся по отверстию, не падают глубоко в него. Это уменьшает удар и вероятность повреждения.

Считается, что новая система наиболее эффективна в задней части автомобиля, потому что для изменения настроек есть больше времени до того, пока колесо не столкнется с выбоиной.

"Наши инженеры всегда ищут самые плохие дороги, чтобы использовать нашу технологию до предела, но мы все больше и больше замечаем, что плохие дороги сами находят нас. Это проблема, которая не скоро исчезнет, ​​но благодаря нашей технологии подвески для совершенно нового Focus мы смогли уменьшить ее влияние", - сказал Гай Матхот, менеджер по динамике нового Focus.

В Великобритании адаптивные амортизаторы для нового Ford Focus обойдется в дополнительные 650 фунтов стерлингов.

Ford Focus четвертого поколения был представлен в апреле 2018 года. В основу хэтчбека и универсала легла совершенно новая модульная архитектура C2, которая была создана европейскими инженерами компании.