Илон Маск объявил, что кроссовер Tesla Model Y готов к серийному производству

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что недавно одобрил финальный прототип нового электрокроссовера Model Y.

Кроссовер, по заверениям Маска, является частью "самой интересной" дорожной карты Tesla, пишет Engadget.

Маск написал, что у него есть "самая захватывающая дорожная карта для любой компании на Земле" и упомянул кроссовер Model Y, сказав: "Недавно я одобрил прототип для выхода в производство".

Пока речь идет о создании прототипов, а серийное производство Model Y должно начаться в 2020 году.

Интересно, что компания Tesla отчиталась за минувший квартал, и он впервые за долгое время оказался прибыльным. Чистый доход составил $312 млн. Тем не менее, на фоне постоянных убытков это серьезный прогресс. На фоне позитивного квартального отчета акции Tesla выросли на 10%

Ранее НВ рассказывало, что Model Y должна иметь такие же характеристики, как и Model 3, несмотря на то, что кроссовер планируют выпускать на другой платформе. В зависимости от модификации, разгон до сотни будет занимать от 3,5 до 5,5 секунд, а запас хода будет варьироваться от 320 до 480 км.

Сообщалось, что Tesla Model Y презентуют 15 марта 2019-го, а само производство должны начать не раньше 2020-го. Цена на базовую версию кроссовера будет начинаться от $45 тыс. C такой стоимостью и параметрами, в Tesla ожидают настоящий ажиотаж на новые Model Y.