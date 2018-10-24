Кроссовер столетия. Все, что известно о грядущем Tesla Model Y

В начале следующего года Tesla обещает показать свой “бюджетный” кроссовер Model Y. Электрокар должен быть увеличенной версией Model 3 и именно на него компания планирует делать ставку в будущем. НВ разбиралось, что известно о самом долгожданном электрокроссовере современности.

Лихорадка на кроссоверы по всему миру набирает все большие обороты. Пользователям так пришлись по душе компактные “городские джипы”, что многие автопроизводители расширяют линейку этих типов кузова и пытаются отвечать на массовый запрос на них.

По данным Jato.com, 34% автомобилей, проданных в 2017-м, были кроссоверами. Ключевые бренды стараются заглянуть в будущее и уже создают полностью электрические модели паркетников. Так, недавно, Audi показала E-Tron, Jaguar имеет в своем арсенале I-Pace, Mercedes только только представил EQS, и даже Porsche в ближайшие годы собирается выпустить собственный электро SUV.

Cвой кроссовер есть и у Tesla, - Model X, но, к сожалению, цена на него, как и на все предыдущие перечисленные модели, далеко не народная: за базовые версии подобных электрокаров нужно будет выложить около $80 тыс., а то и больше.

Поэтому, компания Илона Маска собирается потешить аудиторию и выпустить Model Y - электрокроссовер, который как минимум в два раза дешевле, чем заявленные конкуренты.

НВ собрало все, что известно о грядущем “бюджетном” электрокаре Tesla.

Производительность

Как сообщает портал Electrek, Model Y должна иметь такие же характеристики, как и Model 3, несмотря на то, что кроссовер планируют выпускать на другой платформе.

В зависимости от модификации, разгон до сотни будет занимать от 3,5 до 5,5 секунд, а запас хода будет варьироваться от 320 до 480 км.

Достичь даже таких показателей будет довольно сложно при значительном увеличение объема и массы авто. Но, в сети появлялась информация о новых типах батарей, которые получат Model Y, так что, не будем хоронить авто преждевременно.

Дизайн

Внешний вид автомобиля пока остается загадкой. Пару месяцев назад, Илон Маск лишь подразнил пользователей несколькими изображениями, на которых все равно ничего не видно.

Хотя, вряд ли Model Y будет сильно выбиваться из модельного ряда Tesla. Очевидно, что нас ожидает все тот же безупречно “гладкий” электрокар с минимальным коэффициентом лобового сопротивления.

Главный вопрос - унаследует ли второй кроссовер в линейке “двери-соколиные крылья” от своего старшего брата Model X? Когда-то Маск писал в Twitter, что новый бюджетный кроссовер будет оснащен такими дверям, но, сдержит ли он свое обещание - пока неясно.

Цена и дата выхода

Сообщалось, что Tesla Model Y презентуют 15 марта 2019-го, а само производство должны начать не раньше 2020-го.

Цена на базовую версию кроссовера будет начинаться от $45 тыс., хотя, не стоит забывать о государственных субсидиях в США, которые заметно снижают стоимость электрокара.

C такой стоимостью и параметрами, в Tesla ожидают настоящий ажиотаж на новые Model Y, и говорят, что аудитория будет запрашивать от 500 тыс. до 1 млн автомобилей в год.

Напомним, что несколько дней назад Илон Маск объявил новую минимальную цену на Model 3, - стоимость снизилась на $4 тыс, от $49 тыс. до $45 тыс. Маск написал, что, учитывая все государственные льготы, Model 3 можно будет приобрести всего за $35 тыс., как это обещала компания ранее.

Ранее также сообщалось, что Tesla вышла на график 5 тыс. авто в неделю и уже произвела 100 тыс. Model 3. Известно, что на начало поставок, покупатели внесли депозиты и предзаказали около 455 тыс. моделей Model 3s, то есть большинство клиентов все еще ждут свои машины.