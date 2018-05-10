Крейсер на колесах. Rolls-Royce представил свой первый внедорожник

Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер, который получил название Cullinan.

Новинка также стала первым серийным Rolls-Royce с пятидверным кузовом, сообщает Motor1.

Анонсированный три года назад, Rolls-Royce Cullinan уже получил статус "самого ожидаемого внедорожника в мире". Британский бренд описывает его как "автомобиль с высокой проходимостью и большим клиренсом". Компания хочет привлечь "молодых, успешных людей с высоким уровнем дохода, с активными образом жизни".

В основу Rolls-Royce Cullinan легла новая платформа на основе алюминиевой пространственной рамы. Это сверхлегкое шасси, на котором можно строить автомобили разных размеров, впоследствии будет использовано на будущих моделях компании. Кроссовер получил новую переднюю подвеску со сдвоенным поперечным рычагом и пятирычажную подвеску сзади.

"Система трансмиссии, которую мы разработали для Cullinan, была одной из наших ключевых задач. Мало было вывести Rolls-Royce за пределы асфальта, необходимо было при этом еще и обеспечить управляемость на уровне лучших представителей сегмента, - объясняет Кэролайн Крисмер, руководитель проекта Cullinan.

Автомобиль оснащен 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 563 лошадиных силы, который ранее устанавливали на модель Phantom. Максимальная скорость автомобиля принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Расход топлива - около 15 литров на 100 км.

На панели разместили цифровую приборная панель последнего поколения Rolls-Royce, а на центральной консоли - первый в истории бренда сенсорный дисплей. Управлять информационно-развлекательной системой можно также при помощи "джойстика".

Объем багажного отделения Cullinan составляет 560 литров, или 600 литров с убранной багажной полкой, а при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1 930 литров. Также имеется открывающаяся вниз полка, которую называют The Clasp.

Журналисты отмечают, что "самым удобным местом в Cullinan являются задние сидения", которые будут предлагаться в двух разных конфигурациях. Версия Lounge Seat - классическое трехместное сидение, которое можно складывать в трех вариантах. Конфигурация Individual Seat - два сидения, которые разделены массивной центральной консолью с минибаром.

Стартовая цена Cullinan для американского рынка составляет $325 000.