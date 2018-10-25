Концерн Daimler готов закрыть торговую марку Smart

К 2021 году будет принято решение о судьбе марке Smart. Ходят слухи, что она прекратит свое существование.

Вместо моделей под этим брендом может появиться новый компактный Mercedes-Benz, пишет Motor1.

Концерн Daimler, который владеет марками Mercedes-Benz и Smart, ранее объявил свои планы относительно производителя малолитражек. В Северной Америке Smart уже продает только электромобили, а к 2022 году и в Европе можно будет купить только электрический Smart.

Через 8-10 лет марка Smart вовсе может прекратить существование в силу того, что Renault не хочет продолжать совместную работу с немецким концерном в области малолитражек. При этом текущее поколение Renault Twingo и Smart ForFour используют общую платформу. Когда срок сотрудничества истечет, французский концерн выйдет из проекта.

Следующее поколение моделей Smart должно было выйти в 2026 году, но теперь это случится лишь в той ситуации, если Daimler найдет нового партнера для проекта. Ожидается, что им может стать Geely, но официально пока ничего не подтверждено.

Если марка Smart будет закрыта, то у Daimler будет два варианта — забыть про этот сегмент или сделать под маркой Mercedes-Benz еще более компактную, чем A-Class, модель для конкуренции с Mini и Audi A1.

Решение о будущем Smart будет принято до 2021 года, когда Mercedes-Benz займется новым поколением A-Class. Машину построят на новой масштабируемой архитектуре, так что она может лечь и в основу замены Smart. Новая модель может называться Mercedes-Benz U-Class и должна получить три версии — пассажирский хэтчбек U-Class City, машина каршеринга U-Class Shuttle и фургон U-Class Cargo.