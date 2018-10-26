Компания Volkswagen представила новый компактный кроссовер

Volkswagen в Амстердаме представила самый компактный в линейке немецкой марки кроссовер T-Cross, который построен на базе последнего поколения Polo.

Автомобиль появится только на европейском рынке и не будет поставляться в США, пишет Motor1.

Кроссовер построен на платформе MQB A0, на той же базе сделано Volkswagen Polo, Audi A1, SEAT Ibiza и SEAT Arona. При этом дизайн T-Cross выполнен в стиле более крупного Volkswagen T-Roc.

В базовой комплектации новинка оснащается 3-цилиндровым 1-литровым 94-сильным мотором или его версией на 113 л.с. Есть 4-цилиндровый 1,6-литровый 94-сильный турбодизель. Позже появится 148-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор.

Двигатели сочетаются с механическими коробками передач (5-ступенчатой и 6-ступенчатой), а также с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод исключительно передний.

Особенностью автомобиля стала возможность продольной регулировки заднего сиденья на 14 сантиметров, благодаря чему можно увеличивать объем багажника с 385 до 455 литров. При сложенном втором ряде кресел багажник увеличивается до 1281 литра. При этом в качестве опции можно заказать и складное сиденье переднего пассажира.

В базовое оснащение входят: регулировка водительского сиденья по высоте, системы автоматического торможения и удержания в полосе, электростеклоподъёмники, мультимедиа с 6,5-дюймовым экраном. В более богатых комплектациях есть мультируль, датчики парковки по кругу, климат-контроль, цифровая панель приборов, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, акустика Beats, спортивные сиденья и другое оборудование.