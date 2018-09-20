Компания SEAT показала свой новый семиместный кроссовер

Кроссовер SEAT Tarraco дебютировал в испанском городе Таррагона, от которого модель и получила свое название.

Новая флагманская модель испанской марки займет место в линейке над моделями Ateca и Arona, пишет Motor1.

В основу новинки легло модульное шасси концерна Volkswagen под названием MQB A. В зависимости от потребностей, покупатели смогут заказать модель с салоном на пять мест или добавить дополнительный третий ряд сидений, чтобы увеличить общую вместимость кроссовера до семи человек.

При запуске доступны четыре силовых агрегата. Базовым вариантом является бензиновый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 150 л.с., а также передний привод и шестиступенчатая механическая коробка передач. Покупатели могут модернизировать кроссовер, выбрав 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с мощностью 190 л.с.

Также доступны 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. или 190 л.с. Оба они имеют полный привод, но более слабая версия оснащена шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, в то время как более мощный вариант имеет семиступенчатую DSG. SEAT обещает, что Tarraco получит "альтернативные двигательные технологии" позже, что, вероятно, означает, что нас ждет и электрический кроссовер.

SEAT Tarraco получил новую функцию безопасности Rollover Assist, которая автоматически разблокирует двери в случае аварии. Также покупателям будет доступна полностью цифровая приборная панель Virtual Cockpit. Кроме того, в списке электронных помощников кроссовера значатся адаптивная подвеска, система предупреждения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов, система соблюдения рядности движения и мониторинг слепых зон.

Продажи семиместного Tarraco начнутся в Европе до конца года. Производством кроссовера от испанского бренда будет заниматься завод VW Group в немецком Вольфсбурге.