Компания Nissan показала облик нового внедорожника

Китайское подразделение Nissan опубликовало фотографии внедорожника Terra, который построили на базе пикапа Navara.

Семиместный внедорожник будет представлен в апреле на автошоу в Пекине, пишет Motor1.

Дело в том, что новая модель сначала стартует в Китае, а лишь затем попадет на другие рынки, в том числе Австралии, Азии и Африки. Похожая модель рамного внедорожника - Nissan Pathfinder - продавалась и в Украине.

Внедорожник отличается от пикапа более крупной фирменной радиаторной решеткой, узкими фарами головного света, измененным капотом, хромированными корпусами внешних зеркал и 18-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, Terra получит увеличенные задние двери и боковые окна.

Планируется, что внедорожник будут выпускать в пяти- и семиместной версиях. Главными конкурентами Nissan Terra в сегменте рамных SUV станут Toyota Fortuner и Prado, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest.

Полная информация о духовном преемнике модели Pathfinder предыдущего поколения будет раскрыта в апреле. Скорее всего, линейка двигателей будет в значительной степени перенесена с пикапа Navara, и мы ожидаем увидеть знакомый турбодизельный 2,3-литровый двигатель.

Интересно, что помимо появления внедорожника, адаптированного к азиатским рынкам, Navara также послужила основой для пары пикапов для других марок: Renault Alaskan и шикарного Mercedes X-Class.