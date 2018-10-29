Компания McLaren представила самый быстрый суперкар в истории марки

McLaren официально представила свою флагманскую модель - самый быстрый в истории бренда автомобиль Speedtail, который может разогнаться до 402 км/ч.

Компания называет новинку преемником McLaren F1 периода 1990-х годов, сообщает Motor1.

Особенностью нового британского купе стала не мощность мотора, а необычная аэродинамика. Например, у Bugatti Chiron 1500 л.с., которые позволяют разогнаться до 402 км/ч, а McLaren Speedtail развивает эту же скорость с менее мощным двигателем.

По дизайну модель близка к сверхэкономичному Volkswagen XL1. Каплевидная форма нового гиперкара обеспечивает ему отличную аэродинамику — передние колеса получили обтекатели, зеркала заднего вида заменены видеокамерами, которые скрываются внутри кузова. А особый режим Velocity не только прячет эти камеры, но и на 35 миллиметров снижает дорожный просвет.

В задней части нет никакого антикрыла или спойлера, вместо которых используются два движущихся элерона. Использование гибкого углепластика с гидравлическими приводами позволяет фактически часть кузова задействовать в качестве подвижных аэродинамических элементов.

Машина оснащена гибридным мотором, в котором работает бензиновый турбомотор и электродвигатели. Суммарная мощность составляет 1035 л.с. С места до 300 км/ч гиперкар разгоняется за 12,8 секунды, что на 2,7 секунды быстрее, чем McLaren P1. Специально для McLaren Speedtail сделаны особые покрышки Pirelli P-Zero, способные выдержать нагрузки на высочайшей скорости.

Как и у McLaren F1, салон нового Speedtail тоже имеет 3-местную архитектуру. Пара сидений для пассажиров расположены слева и справа от места водителя в центре кокпита. Багажные отделения размещены спереди и сзади, а для покупателей предложены специальные сумки, созданные в стиле гиперкара и с учетом особенностей отсеков машины.

Общий тираж McLaren Speedtail составит 106 автомобилей, причем все они уже проданы. Клиенты получат свои гиперкары в начале 2020 года.