Компания Ford показала прототип электрического грузовика

Инженеры Ford использовали Ганноверский автосалон коммерческих автомобилей, чтобы представить концептуальную электрическую модель F-Vision Future Truck.

Фура получила полностью электрический привод и систему автономного вождения 4-го уровня, сообщает Carscoops.

Экспериментальный электрический грузовик был разработан специалистами компании Ford Otosan — совместного предприятия турецкого конгломерата Koc Holding и корпорации Ford.

Автомобиль F-Vision получил электрическую трансмиссию и полуавтономную систему управления четвертого уровня. Последнее должно позволить грузовику двигаться по дорогам с "предсказуемым" движением. Такая система почти не требует внимания водителя. В беспилотном режиме лобовое стекло будет автоматически затемняться, приобретая тот же серебристый цвет, что и окраска кузова.

Хотя концепт схож с другими футуристическими прототипами, инженеры Ford уверяют, что облик F-Vision был вдохновлен супергероями Marvel. Это кажется правдоподобным, поскольку кабина концепта похожа на шлем Железного Человека.

Подобный грузовик смог бы составить конкуренцию Tesla Semi, серийная версия которого должна появиться в 2019 году. На веб-сайте Tesla говорится, что Semi может разогнаться от 0 до 60 миль / ч за 20 секунд и имеет дальность 300 миль. Ожидаемая базовая цена составляет 150 000$.

Ранее НВ сообщало, что прототип электрического грузовика Tesla Electric Semi был замечен в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Судя по всему, зарегестрированный в Неваде грузовик совершает турне по дорогам США.