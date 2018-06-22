Компания Baidu впервые протестировала свои беспилотные автомобили на скоростной дороге

Китайская компания-разработчик искусственного интеллекта Baidu провела тестирование двух беспилотных автомобилей на одной из скоростных автотрасс в городе Тяньцзинь в Северном Китае.

Подобное тестирование компания Baidu провела впервые, сообщает агентство Синьхуа.

Старший инженер компании Ван Сяолун рассказал, что тестирование было призвано помочь разработчикам собрать данные об эффективности беспилотных автомобилей в позиционировании, распознавании окружающей среды и самоконтроле.

Пробное движение авто было проведено по 33-километровому участку скоростной трассы Таншань-Ланфан, которая будет сдана в эксплуатацию позже в этом году.

Китайские СМИ уверяют, что Baidu стала одним из ведущих новых игроков по разработке транспортных средств с системой автоматического управления. В начале этого года на выставке потребительской электроники CES-2018 в американском Лас-Вегасе Baidu заявила о существенной модернизации своей открытой для партнеров сотрудничества платформы программного обеспечения Apollo 2.0, чтобы ускорить развитие беспилотных автомобилей.

В апреле 2018 года НВ сообщало, что Китай ослабил правила тестирования на дорогах страны беспилотных автомобилей собственного производства и разрешил испытания беспилотных авто по всей стране. Раньше такие тесты разрешались только в Пекине и еще двух городах.

Сейчас для получения разрешения компания обязана предварительно проводить испытания на закрытых дорогах, кроме того, за рулем должен быть человек, который имеет стаж вождения не менее трех лет. Кроме того, региональные власти вправе отказывать производителям в проведении таких испытаний.