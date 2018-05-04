Китайцы показали электрический кроссовер с необычными дверями

Китайский бренд автомобилей Singulato выпустил семиместный кроссовер iS6, который получил задние двери, открывающиеся против хода движения.

Компактный кроссовер iS6 на электрической тяге был представлен на автосалоне в Пекине, пишет Motor1.

Singulato - это бренд, который принадлежит китайскому стартапу Zhiche Auto, который был основан в Пекине в 2014 году. После обнародования концепта некоторое время назад, Singulato представил на родном автосалоне модель iS6, полностью электрический и довольно интересный гибрид кроссовера с микроавтобусом.

В движение iS6 приводится парой электродвигателей, развивающих в сумме 349 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, заявленный запас хода между подзарядками достигает 400 км (по методике NEDC). Разгон до сотни должен занимать не больше четырех секунд.

Габаритная длина автомобиля, который предлагается с пяти- и семиместным салоном, составила 4,9 м, а размер колесной базы равен 2,96 метра.

Singulato iS6 получил 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного комплекса, а также полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и проекционный дисплей. В распоряжении водителя и пассажиров 12 USB-портов.

Вскоре должна выйти на рынок вторая модель бренда — электрический минивэн Singulato iM8. Разработчики называют его Mobile Magic Cube, поскольку салон легко трансформируется, превращаясь в гостиную, офис, утилитарный фургон и так далее. Серийный выпуск "автобуса" стартует в 2019 году.