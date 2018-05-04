Китайцы показали электрический кроссовер с необычными дверями

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Кроссовер получил необычные двери
Фото: Singulato

Кроссовер получил необычные двери

Китайский бренд автомобилей Singulato выпустил семиместный кроссовер iS6, который получил задние двери, открывающиеся против хода движения.

Компактный кроссовер iS6 на электрической тяге был представлен на автосалоне в Пекине, пишет Motor1

Singulato - это бренд, который принадлежит китайскому стартапу Zhiche Auto, который был основан в Пекине в 2014 году. После обнародования концепта некоторое время назад, Singulato представил на родном автосалоне модель iS6, полностью электрический и довольно интересный гибрид кроссовера с микроавтобусом.

В движение iS6 приводится парой электродвигателей, развивающих в сумме 349 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, заявленный запас хода между подзарядками достигает 400 км (по методике NEDC). Разгон до сотни должен занимать не больше четырех секунд.

Габаритная длина автомобиля, который предлагается с пяти- и семиместным салоном, составила 4,9 м, а размер колесной базы равен 2,96 метра.

Singulato iS6 получил 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного комплекса, а также полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и проекционный дисплей. В распоряжении водителя и пассажиров 12 USB-портов.

Вскоре должна выйти на рынок вторая модель бренда — электрический минивэн Singulato iM8. Разработчики называют его Mobile Magic Cube, поскольку салон легко трансформируется, превращаясь в гостиную, офис, утилитарный фургон и так далее. Серийный выпуск "автобуса" стартует в 2019 году.

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