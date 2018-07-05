Китайская компания Baidu начала производство полностью самоуправляемого автобуса

Технологическая компания Baidu объявила о запуске массового производства первого в Китае полностью самоуправляемого коммерческого автобуса.

Об этом сообщил на ежегодной конференции разработчиков в области искусственного интеллекта Baidu Create 2018 председатель и исполнительный директор компании Baidu Ли Яньхун, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотный автобус Apolong, работающий на открытой платформе автономного вождения последней версии Apollo 3.0, будет курсировать по дорогам Китая и других стран. Apolong способен без участия водителя объезжать препятствия, поворачивать, а также производить перевалку груза.

На первоначальном этапе автобус будет эксплуатироваться на конечных участках пути на туристических объектах, в аэропортах и других закрытых зонах.

Apolong разработан компанией Baidu совместно с китайским производителем автобусов King Long и появится в нескольких китайских городах, включая Пекин, Шэньчжэнь, Ухань, Пинтан и новый район Сюнъань. По словам Ли Яньхуна, объем производства автобусов на базе в городе Сямэнь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая достиг 100 единиц.

"Нынешний год - первый год коммерциализации автономного вождения. Масштабное производство автобуса Apolong свидетельствует, что индустрия автономного вождения делает большие шаги, продвигая индустрию от нуля к единице", - сказал Ли Яньхун.

Baidu также намерена осваивать зарубежные рынки. Компания объединилась с King Long и подразделением автономного вождения японской компании Soft Bank Group - SB Drive, чтобы в начале 2019 года вывести Apolong на дороги Токио и других городов Японии.