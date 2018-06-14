Китай планирует запустить глобальную систему слежки за автомобилями

В Китае будут следить за автомобилями

Китайские чиновники уверяют, что система поможет отслеживать перегруженность дорог, но, скорее всего, она станет еще одним инструментом наблюдения.

Новая программа властей позволит отслеживать автомобили граждан с использованием чипов RFID, пишет The Verge.

Эта программа внедряется Министерством общественной безопасности Китая и Научно-исследовательским институтом управления движением. Она начнет свою работу 1 июля. Сначала программа будет добровольной, но станет обязательной для новых автомобилей начиная с 2019 года.

Установив RFID-чипы на ветровые стекла новых автомобилей и считывающие устройства на дорогах, правительственные чиновники, как сообщается, надеются, что смогут изучать и улучшать заторы, поэтому смогут уменьшить загрязнение воздуха. Но также в Китае надеются использовать чипы, чтобы помочь остановить рост террористических атак.

Это не первая система такого рода. Мексика работает над внедрением аналогичной системы, а такие страны, как Индия, Южная Африка и Бразилия, а также эмират Дубай, используют чипы RFID для множества задач: от оплаты за топливо, парковку и платных дорог до выдачи билетов и сбора штрафов.

Джеймс Эндрю Льюис, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований, считает, что система RFID станет еще одним инструментом, которые правительство использует для мониторинга граждан. Дело в том, что не известно, какую информацию будут хранить на этих метках, помимо модели автомобиля, его цвета и регистрационного знака с VIN.

Система RFID, говорит Льюис, является "еще одним шагом для такого всеобъемлющего контроля. Любые положительные моменты перевешиваются навязчивостью всего этого".

Отметим, что в крупных городах Китая полицейские уже имеют в арсенале специальные очки с системой распознавания лиц, которая почти безошибочно позволяет идентифицировать людей в толпе.