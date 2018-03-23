В Китае представили самый дорогой внедорожник в мире

Китайская компания IAT выпустила новый внедорожник под названием Karlmann King, стоимость некоторых версий которого достигает $3,8 млн.

Автомобиль построен на базе пикапа Ford F-550, но серьезно отличается от "родительского" автомобиля, сообщает Auto Express.

Под капотом Karlmann King расположился 6,8-литровый V10 на 360 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая АКПП. Мощность агрегата составляет около 400 лошадиных сил, но максимальная скорость автомобиля невысока - около 140 км/ч.

Как отмечают журналисты Auto Express, такой двигатель при такой массе внедорожника "делает Karlmann King медленнее, чем стандартная Dacia Sandero, а с его начальной ценой вы можете позволить себе партию из 260 Sandero, про запас".

В дизайне новинки преобладают грани и углы. Это делает внедорожник похожим на Бэтмобиль из серии фильмов о супергерое из вселенной DC Comics. Масса автомобиля с бронированным кузовом составляет более шести тонн.

В салоне машины есть кофемашина, приставка PS4, телевизор с плоским экраном, специальное приложение для управления всеми настройками пассажирских сидений, аудиосистема с 20 динамиками и спутниковый интернет. Потолок получил звездный светильник, похожий на тот, который использован в Rolls-Royce Phantom, а роскошные кожаные сиденья можно комбинировать с различными цветовыми решениями под заказ.

Ожидается, что общий тираж машины составит не более десяти экземпляров.