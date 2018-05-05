Kia представила свой первый электрический кроссовер

Компания Kia представила серийную версию электрического кроссовера Niro EV на мотор-шоу в южнокорейском Чеджудо.

Автомобиль оснастят двумя различными батареями на выбор, пишет Motor1.

Базовый блок аккумуляторов получит емкость 39,2 кВт-ч. Такие батареи позволят проехать без подзарядки до 240 километров. Топовый вариант электрокара оснастят комплектом батарей на 64 кВт-ч, обеспечивающих максимальный пробег в 380 километров. В США, скорее всего, будет предлагаться только более крупная батарея

"Положение Kia Motors на рынке электромобилей еще более укрепится. Kia не считает, что есть один уникальный рецепт, которая может удовлетворить спрос на технологии с низким уровнем выбросов в автомобильной промышленности, поэтому мы предвидим широкий спектр экологически чистых силовых агрегатов, которые сосуществуют в течение длительного периода времени", - заявил старший вице-президент Kia Motors Ки-Сан Ли.

Внешне электрические версии отличаются от гибридных иными бамперами, ходовыми огнями в виде бумерангов, стилизованной заглушкой вместо решетки радиатора (в нее встроен разъем для подзарядки), а также колесами с крупными спицами.

Список вспомогательной электроники включил систему предотвращения фронтальных столкновений, функцию соблюдения рядности движения, адаптивный круиз-контроль, а также систему помощи при выезде с парковки задним ходом. Kia утверждает, что уже получила 5000 заказов на Niro EV в Южной Корее еще до старта продаж.

Ранее НВ сообщало, что китайский бренд автомобилей Singulato выпустил семиместный кроссовер iS6, который получил задние двери, открывающиеся против хода движения. В движение iS6 приводится парой электродвигателей, развивающих в сумме 349 лошадиных сил, запас хода между подзарядками достигает 400 км.