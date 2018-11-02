Хорошая машинка. Маск пообещал, что вскоре Tesla будет "следовать за владельцем, как животное"

Основатель компании Tesla Илон Маск прорекламировал в Twitter предстоящую функцию расширенного вызова Tesla, которая, по его словам, должна выйти примерно через шесть недель.

Новая технология позволит управлять электромобилями с помощью смартфона, пишет Ars Technica.

"Вы сможете дистанционно управлять электрокаром с вашего телефона как большой радиоуправляемой автомоделью, если он будет размещен в поле зрения", - написал Илон Маск в своем блоге.

Далее Маск написал, что автомобиль "будет следовать за вами, как домашнее животное, если вы удерживаете кнопку вызова в приложении Tesla". При этом запись в блоге Маска не сообщает подробностей о том, как будет работать эта функция и каковы ее ограничения. Маск лишь отметил, что новая возможность будет работать на всех автомобилях, выпущенных в течение последних двух лет.

Сейчас автомобили Tesla имеют только базовую возможность вызова, что позволяет водителю с помощью смартфона велеть машине сдвинуться на дюйм вперед или назад. После обновления электрокар сможет находить пустые места на стоянке и считывать дорожные указатели, чтобы убедиться, что парковка разрешена.

Ранее НВ сообщало, что в США Федеральное бюро расследований начало уголовное расследование по факту того, что компания Tesla вводила в заблуждение инвесторов, завышая прогнозы производства для своего автомобиля Model 3.

На данный момент американское бюро проводит расследование о том, знала ли компания, что ее планы по скорости производства невозможно реализовать. По информации анонимного источника издания, агенты ФБР связались с бывшими сотрудниками Tesla, чтобы опросить их.