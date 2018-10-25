Хейтеры в бешенстве. Как Tesla выбралась из финансовой ямы и начала зарабатывать

Tesla отчиталась за свои доходы перед инвесторами. Третий квартал 2018-го стал одним из самых успешных за всю историю существования компании.

В последний год, критика калифорнийского производителя электрокаров Tesla стала абсолютно привычным и обыденным явлением. Несмотря на передовые технологии и громадный запрос пользователей, мировые медиа буквально взорвались от нескольких случаев ДТП с автопилотом, судебных исков против Tesla в Норвегии, не говоря уже о личных выходках основателя предприятия - Илона Маска.

Когда же речь заходила о прибыльности Tesla, компании и вовсе предвещали от силы несколько лет существования и говорили, что спасти ее может только поглощение другими гигантами, вроде Apple или Google. Но, оказалось, что Маск был прав, и хоронить Tesla пока действительно рано.

Что случилось?

Представители Tesla отчитались перед инвесторами о доходах компании в третьем квартале 2018-го. Прибыль автопроизводителя составила $312 млн. Вроде как, не особо показательные цифры для индустрии, но, стоит учесть, что за аналогичный период в прошлом году в Tesla говорили об убытках в $1,28 млрд.

Популярному бренду электрокаров, наконец, удалось вылезти из финансовой ямы и начать зарабатывать на своих машинах.

Согласно журналу Wired, последние разы, когда Tesla демонстрировала прибыль были в одном из кварталов 2016-го и 2013-го.

В Tesla заявляют, что третий квартал 2018-го стал историческим для них, ведь только за эти три месяца они смогли поставить пользователям больше машин, чем за весь 2016 год.

Почему были проблемы?

Прежде всего, у компании долгое время не получалось наладить производственный процесс. Tesla постоянно переносили сроки выпуска автомобилей и задерживали их поставки клиентам.

Сам же Илон Маск в интервью для Rolling Stones говорил, что хочет сделать Tesla приватной компанией, поскольку публичный финансовый статус “снижает их эффективность”

Позже, он и вовсе заявил, что планирует выкупить Tesla у инвесторов, чтобы они больше не зависели от финансовых отчетностей перед советом директоров.

Публичность требует отчитываться за квартальные заработки

“Как публичная компания, мы подвержены диким скачкам цен акций, что может серьезно сбивать с толку всех, кто причастен к Tesla. Публичность требует отчитываться за квартальные заработки, что оказывает огромное давление на Tesla. Сейчас мы вынуждены принимать решения, которые могут быть правильными для одного квартала, но не обязательно для долгосрочного развития”, - объяснял тогда Маск.

Но, согласно законодательству, инженер не мог публиковать такие предложения без разрешения акционеров и стопроцентной гарантии того, что у него есть деньги для проведения сделки.

В результате - Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона в манипуляции акциями, отстранила его от поста председателя совета директоров на три года и оштрафовала на $20 млн (плюс штраф в $20 млн для Tesla).

Получается, все было не зря?

НВ уже писало о том, что необоснованные заявления Илона Маска о выкупе cвоего детища могли быть продуманной кампанией: таким образом, гений-авантюрист хотел избавиться от так называемых “шортселлеров” - краткосрочных инвесторов, которые торгуют акциями во время их скачков.

Логика в этом есть, поскольку, после решения Комиссии по ценным бумагам, Маск все равно остался исполнительным директором Tesla, а штраф в $20 млн не сильно ударит по карману изобретателя с состоянием почти в $20 млрд.

Если так - стратегия основателя Tesla сработала на ура: хоть стоимость акций и упала, автопроизводитель смог решить проблемы с “логистическим адом” и выпускать рекордное количество машин.

Успех Tesla во второй половине 2018-го связывают именно с этим - всего за три месяца бренд смог поставить 52 тыс. “бюджетных” Model 3s и более 80 тыс. Model S и Model X.

Что будет дальше?

Похоже, что снижение стоимости Model 3 до $45 тыс. и выход на график 5 тыс. машин в неделю не только помогли компании выйти из долгосрочного кризиса, но и снова привлекли массового потребителя к этой марке.

В сети писали, что Tesla уже произвела около 100 тыс. Model 3, и еще более 350 тыс. покупателей ждут свои машины.

В ближайшие пару лет, к популярной “народной” модели должен присоединиться новый кроссовер в линейке - Model Y.

Сообщалось, что авто начнут производить с 2020-го, цена на него составит около $45 тыс., а аудитория будет запрашивать от 500 тыс. до 1 млн таких электрокаров в год.