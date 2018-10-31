Какой автомобиль купить за $20 тыс?

Что если у вас есть $20 тыс и вы не совсем уверены, какой выбор будет самым разумным? Вот самые интересные варианты.

Этой статьей мы начинаем новый цикл материалов о выборе автомобиля. В отличие от наших традиционных подборок на эти темы, в которых мы отталкиваемся от типа авто (кроссовер, седан и т. д.), в этих статьях мы будем придерживаться другого принципа.

Порой люди не всегда точно знают, чего хотят. И зацикливаются на паре вариантов — попалась на глаза навязчивая реклама, приглянулась машина соседа, «советуют подруги» и т. д.

А выбор всегда намного шире.

Итак, берем некую сумму денег и смотрим, какие на сегодня есть самые интересные варианты на рынке. Интересные, разумеется, по совокупности факторов (удачная модель, соотношение цена-качество, сила бренда).

Mazda3

Mazda всегда отличалась умением добиваться идеального соотношения цены и качества. Но примерно с 2013-2014 гг., когда модельный ряд начал обновляться с помощью нового дизайнерского стиля, Mazda вышла на новый уровень.

И про «трешку» и про «шестерку» и про новые кроссоверы компании можно говорить только в превосходной степени. Разве что родовая болячка — слабая шумоизоляция - по-прежнему донимает. По настоящему Mazda победила ее только в новой CX-9, но она и денег стоит фактически премиальных.

В наш бюджет вкладывается базовая версия Mazda3 c 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. За «автомат» придется доплатить пару тысяч «вечнозеленых». И тем не менее, не включить Mazda3 в этот список нельзя.

«Трешка» даже в самой простейшей версии с не особо резвым мотором представляет собой просто драйверский автомобиль по сравнению с большинством конкурентов за эти деньги.

У Mazda просто отменная управляемость и при этом отнюдь не жесткая, а очень даже комфортная подвеска. Автомобиль в целом воспринимается как легкий, воздушный. На нем можно буквально слетать туда и обратно из Киева в Одессу, нисколько не устав. Все это — признаки более дорогих авто, что делает Mazda3 весьма достойным выбором за такие деньги.

Но это не все. Mazda3 наследует дизайнерские черты старшей «шестерки» и выглядит на фоне большинства конкурентов как элегантная городская модница рядом с плохо одетыми провинциалками.

И кстати, с 1,5-литровым мотором машина весьма экономична, расход в городе даже при совсем не пенсионерской езде не превысит 8 л на 100 км.

Toyota Corolla

Есть хорошие машины, есть плохие машины. А есть Toyota. Всегда чуть скучноватая, как подзатянутый сериал, и предсказуемая, как верный лабрадор, старая добрая Toyota.

Новая Corolla красуется лихими современными обводами кузова. Интерьером больше не напоминает авто из 90-х. А традиционный «автомат» уступил место модному вариатору. Но от мастеров специализированных сервисов пока не слышно массовых стонов о том, что «новые тойоты сыплются».

В отличие от многих других брендов, Toyota пока еще не «испортилась» в плане надежности.

А легендарная модель Corolla — это отличный входной билет в царство японской практичности и надежности.

В нашем бюджете — это машина в средней комплектации Live c 1,6-литровым бензиновым двигателем и вариатором. Или (если чуточку доплатить), то топовая комплектация Active (на 16-х дисках и со светодиодной оптикой), но с «механикой».

Citroen C4 Cactus

Cactus буквально разорвал рынок в 2014 году. Казалось бы, сегмент компактных переднеприводных кроссоверов и так переполнен, но экзотический Cactus наделал шороху.

За свою цену машина была просто отличным выбором, она выглядела гораздо дороже, чем стоила, и «везла» в общем-то неплохо.

Обновленный Cactus выглядит чуть строже. Хотя у него по-прежнему есть фирменные накладки на дверях, панорамную крышу и огромное количество вариантов расцветки. А еще Cactus обзавелся подвеской с гидравлической системой поглощения колебаний, поэтому комфорта в движении прибавилось.

С управляемостью у Cactus по-прежнему все хорошо — это не BMW, но ездить приятно. В наш бюджет попадает топовая комплектация Shine с 1,6-литровым дизелем и роботизированной коробкой передач.

Машина, кстати, весьма экономична. Даже в городе сложно получить расход выше 8 л на 100 км. А в дальних поездках вы точно увидите цифры ниже 5 л.

Нужно понимать, что Cactus — это не полноценный кроссовер. В сущности, эта машина мало чем отличается от Peugeot 2008 и других аналогов. Клиренс абсолютно легковой (140 мм), у некоторых седанов с пакетом «плохие дороги» клиренс больше. Передний привод (полноприводной версии нет в принципе).

Это городской автомобиль, основное назначение которого — помочь своему владельцу произвести впечатление человека утонченного, « не такого как все».

Ну посудите сами, если поставить рядом Cactus и какую-нибудь Toyota, разве можно предположить, что между их владельцами есть что-то общее? Наверняка, эти люди будут одеты в разную одежду, будут питаться в разных заведениях и голосовать на выборах за разных кандидатов.

Словом, Cactus — просто идеальный выбор, чтобы за относительно небольшие деньги выделиться из толпы.

Renault Megane Sedan

Удивительное дело, но Megane, который в первых двух поколениях представлял собой чисто французский продукт (ну т. е. с настолько особенным дизайном, что он вам либо очень нравится, либо абсолютно противен), резко изменился.

Нынешний Megane в версии седан выглядит стильно, дорого и пафосно. Причем, не только снаружи.

В экстерьере чувствуются нотки купе. Внутри же простор и качественная отделка, а также привычные по другими моделями Renault возможности персонализации меню с отображением информации и разными цветовыми гаммами. А еще тут просторный багажник — 500 л.

Дизайн и практичность Megane Sedan позволяет говорить о том, что машина может приглянуться даже тем, кто прежде недолюбливал французов.

Машина доступна с несколькими двигателями — есть простенький бензиновый «атмосферник» 1,6 л, есть толковый турбодизель 1,5 л, а есть новомодный трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1,2 л. Коробки передач тоже представлены во всем спектре возможностей. Тут и 5-ступенчатая и 6-ступенчатая «механика», вариатор и «роботы» с двойным сцеплением.

В наш бюджет вписываются версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем с «механикой» или вариатором, а также дизельная версия с «механикой».

Ford Focus (универсал)

Неожиданный выбор, правда?

Focus всегда был у нас популярен, но подавляющее большинство машин были в кузове хэтчбек. Что такое Focus-универсал в принципе знали только те, кто бывает в Европе.

Но, к счастью, картина меняется. Купить практичный и недорогой универсал можно и в Украине. В нашем бюджете это будет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» с роботом с двумя сцеплениями.

Первое — однозначно хорошо, поскольку к турбированным двигателям EcoBoost есть много вопросов. В особенности, у владельцев, которые уже проехали больше 100 тыс. км. Второе — не очень. Поскольку к фордовским роботам тоже есть много вопросов.

Но на фоне общей «одноразовости», которая захлестнула мировой автопром, Focus выглядит не так уж и плохо.

Однозначно на стороне Ford — буквально немецкая четкость в управлении, вполне приемлемая экономичность. Ну и универсал, который выглядит не менее симпатично и современно, чем его собратья седан и хэтчбек, но при этом порадует своей практичностью. Багажник имеет объем 490 л (что не так уж плохо для такого небольшого авто), а при сложенных задних сиденьях — 1500 л.

В общем, если вы ищете авто для города, способное не довести до инфаркта при перемещении по забитым улицам и парковке в тесных дворах, но при этом довольно вместительное, обратите внимание на универсал Focus.