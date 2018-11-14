Зима близко. Как правильно подготовить автомобиль к холодам

Никогда такого не было, и вот опять! Первый снегопад в Киеве спровоцировал бесчисленные аварии и масштабные пробки, причем не только в городе, но и на прилегающих трассах. И вновь по большей части в своих проблемах виноваты сами водители, которые "не успели" поменять резину, обновить акуммуляторы, запастись щетками и в целом подготовить автомобили к зиме. НВ решило собрать несколько советов о том, как подготовить автомобиль и себя как водителя к зимним морозам.

Морозы и снег ударили как всегда - коварно и внезапно, поскольку прогнозы погоды в Украине зашифрованы и доступны только отдельной касте просветленных. В итоге только изолированные от внешнего мира украинцы сегодня пропустили новость о сильном снегопаде в столице и ее окрестностях. Из-за осадков пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.

Как безжалостно констатировал сервис Google Maps, движение было затруднено возле станций метро Крещатик, Майдан Независимости, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Дружбы народов, Лыбедская, Дворец Украина, Олимпийская, Университет, Театральная, Золотые ворота, Кловская.

В соцсетях также сообщали, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.

Не мудрствуя лукаво, НВ решило собрать несколько советов о том, как подготовить автомобиль к зиме, ведь даже самая плохая погода не должна застать автомобилиста врасплох.

Смена резины

Первое, что приходит на ум даже самому начинающему водителю - переход на зимнюю резину.

И тем не менее, совет нельзя назвать банальным и очевидным.

Слишком многие водители совершают ряд ошибок, которые с наступлением холодов могут дорого стоить им самим и, что самое главное, другим участникам дорожного движения.

Самая банальная из этих ошибок - затянуть с заменой резины и в снегопад оказаться на дороге в летних "тапочках". Это чревато просто убийственными последствиями, поскольку летние шины начинают терять свои свойства при температурах ниже 5 градусов Цельсия. Это связано с составом резины, которая используется в их производстве - этот состав выбирается под другие задачи с учетом высоких температур теплого времени года. При нулевой температуре и ниже они резко теряют эффективность при торможении. Вдобавок структура протектора летних шин не предназначена для движения по снегу и льду.

Авто на летней резине в снегопад - все равно, что корова на льду. Сегодня, 14 ноября, в Киеве произошло более 300 ДТП, в 70% случаев - с участием авто на летней резине. Весьма показательно.

Вторая ошибка - езда на старой изношенной резине, которая давно потеряла свои свойства, а протектор стерся. Фактически, такая резина едва ли лучше летней по своим свойствам.

Третья ошибка, которую совершают некоторые водители - езда на "всесезонной" резине. Да, покрышки такого типа действительно существуют и есть страны, где климат вполне позволяет их использовать. Но к Украине это не относится. Летом у нас бывает очень жарко, а зимой крайне холодно и снежно. Два комплекта резины - для Украины просто must have.

Есть и другие нюансы. Неопытные водители могут неправильно хранить свою резину, на радостях покотом сбрасывая ее в гаражи/подвалы/подсобки/балконы. Хотя, если шины меняются без дисков, их желательно ставить вертикально, а не складывать друг на друга или подвешивать. Это должно сохранить правильную геометрию колес.

Охладительные/нагревательные системы и жидкости

Проверка термостата, радиатора, систем обогрева стекол и стеклоочистителей также является одним из важнейших этапов в подготовке вашего железного коня к зиме.

Как ни странно, но при низких температурах часто случается перегрев двигателя из-за неправильной работы радиатора. Помимо контроля уровня антифриза не стоит забывать и о механических повреждениях охладительной системы.

Особое внимание стоит уделить тормозам как таковым (их состояние зимой может проявлять себя иначе, чем в теплое время года), и тормозной жидкости в частности. Ее следует менять раз в два года. Как правило, многие забывают об этом. Зима - хороший повод чтобы сделать это.

Кроме этого, нужно быть осторожным с системами обогрева стекол. В некоторых случаях, из-за разницы температур и неправильной работы обогрева, стекла даже могут треснуть. Во избежание этого, рекомендуется не греть стекло слишком долго, после того, как лед оттаял.

Ну и, конечно же, “незамерзайка”-стеклоочиститель и плотные свежие дворники никогда не будут лишними. Которые, кстати, от отца к деду завещали отрывать от стекол на ночь. Правда, это не касается современных авто с подогревом лобового стекла, или хотя бы зоны дворников на нем.

Двигатель

Главная силовая установка автомобиля тоже нуждается в тщательной проверке и подготовке. Кроме традиционных для наших мест самодельных кожухов-утеплителей и одеял для мотора, желательно подобрать масло нужной вязкости. Как правило, в зимний период используют менее вязкое масло. Хотя это не касается многих современных двигателей, в которых круглый год используется масло одной и той же вязкости.

Зато не лишним будет поменять масло перед зимой. Если срок вашего следующего ТО приходится на зиму, лучше сместить его на осень. Свежее масло лучше позаботится о двигателе в зимний период. Достаточно вспомнить, что специалисты сравнивают каждый пуск двигателя в мороз с несколькими десятками километров пробега (по степени износа). Зима - это в целом нешуточное испытание для мотора, лучше помочь ему перенести их с наименьшими последствиями.

В идеале, необходимо осмотреть и топливную систему. Не говоря уже об использовании качественного топлива. В особенности это касается дизеля, который может попросту не завестить на не "зимней" солярке. А современные дизели можно и вовсе "убить", заправляясь зимой где попало.

Также нужно убедиться, что в топливных баках и различных фильтрах отсутствует влага. Для владельцев пожилых авто не лишним будет перед зимой залить в топливо присадки для удаления влаги и очистки топливной системы от загрязнения и коррозии. Они продаются на заправках и в автомобильных магазинах.

В зимний период, лучше не скупиться и держать уровень топлива в баке выше среднего, опять таки, во избежание конденсации в топливной системе.

На старых машинах желательно проверить перед зимой состояние ремня генератора, от его состояния зависит зарядка аккумулятора при движении и общая работа системы электрооборудования в машине.

Если вы принадлежите к секте верующих в то, что "двигатель надо прогревать", то стоит подумать об установке предпускового подогревателя. Такая система может завести машину еще до вашего прихода к авто.

Аккумулятор и свечи

Как только ударяют морозы, количество тех, кто с утра "не завелся" резко возрастает. И нюансы личной жизни тут непричем.

Старенький и "вяленький" аккумулятор может вполне достойно справляться со своими обязанностями летом, но с наступлением холодов картина меняется. Можно, конечно, купить зарядное устройство и по ночам забирать аккумулятор домой. Но это чисто "дедовский" метод, который для большинства людей неприемлем по целому ряду причин. Начиная от абсурдности ситуации, когда хрупкая автоледи таскает тяжеленный аккумулятор домой каждый вечер, и заканчивая тем фактом, что во многих современных машинах аккумулятор находится в труднодоступном месте и снять его вечером на парковке - задача не для средних умов.

Если вы сомневаетесь в своем аккумуляторе либо почувствовали первые признаки его умирания, поспешите купить новый. Сервисы "прикуривания", такси, эвакуаторы и прочие последствия слабого аккумулятора обойдутся дороже.

Некоторые автолюбители предпочитают перед холодами менять свечи, даже если те еще не отходили свой ресурс. Небольшой нагар на свечах, который не препятствует теплопроводности летом, может вызвать неприятности зимой.

Среди прочего, специалисты выделяют свечи из иридия, которые могут стать более подходящими в зимний период из-за особенностей своей конструкции.

Кузов и оптика

Правильный гараж является актуальным в любое время года, но если вы храните машину на улице, спасти от мучений очистки снега может обычный кузовной чехол.

Лучше проверить и состояние антикоррозионной обработки автомобиля. Поврежденные места следует подлатать, прежде чем машина оттает весной.

Зимой стоит чаще мыть машину, в особенности - нижнюю часть кузова, колесные арки и днище. Но не стоит мыть машину в мороз горячей водой - это прямой путь к коррозии.

Во время холодов также может дать о себе знать нарушенная герметичность осветительных приборов автомобиля. Осадки и увеличение темного времени суток требуют повышенного внимания к запотевшей оптике, проверки дополнительных систем освещения и стоп сигналов. Банальная трещина во внешнем остеклении фары, незаметная летом, зимой может привести к проблемам.

Экстренный зимний набор

Вождение в экстремальных погодных условиях так или иначе имеет повышенные риски, так что, если вы не можете отказаться от передвижения на авто зимой, лучше позаботьтесь об оборудовании для экстренных случаев.

Этот набор может варьироваться, в зависимости от вместительности багажника вашего авто. Верными помощниками станут небольшая лопата, цепи противоскольжения, по возможности - небольшая емкость с песком.

О таких вещах, как трос, дополнительные аптечки, аварийный знак и пусковые провода можно и не предупреждать, ведь каждый ответственный водитель возит их в любое время года, правда?

Прочие мелочи

Не лишним будет запастись силиконовой смазкой и в зимний период время от времени промазывать резиновые уплотнители в дверцах авто. Это позволит снизить шансы на то, что двери "примерзнут" и с утра вы не сможете попасть в машину.

Также не лишним будет купить на зиму хорошую щетку со скребком и жидкось для размораживания стекол - они в изобилии продаются на заправках и в автомагазинах. Порой забавно видеть как морозным утром иные забывчивые автолюбители вынуждены дуть на лобовое стекло вчерашним перегаром и отдирать с него лед своеми варежками.

Существуют и полезные жидкости, которые можно профилактически брызгать на стекла, чтобы избежать из обмерзания за ночь.