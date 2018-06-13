Как купить б/у автомобиль, чтобы потом не пожалеть об этом

В Украине бум спроса на подержанные автомобили. Многие просто не могут заработать на новую машину, не хотят брать грабительские кредиты или просто мечтают об авто классом повыше. Как купить б/у машину и не потратить деньги впустую?

НВ пообщалось с несколькими экспертами в области подбора подержанных авто, с сотрудниками сервисов (как официальных, так и “гаражных”), а также с перекупщиками.

Ниже - несколько ключевых моментов, которые следует учитывать, выбирая автомобиль на вторичном рынке.

1Оценивайте свои возможности

В независимости от того, насколько удачной окажется покупка, в каком состоянии будет авто и будет ли соответствовать вашим требованиям и ожиданиям, рано или поздно вы столкнетесь с его техническим обслуживанием.

И здесь кроется одна из важнейших опасностей. Премиальные авто не зря стоят не очень дорого на вторичном рынке. Все дело именно в стоимости содержания.

“Машина должна быть по карману, но многие этого не понимают, - рассказывает киевлянин Андрей Ткаченко, профессионально занимающийся подбором б/у авто. - У нас принято в обществе, что все должно быть лучше, чем у соседа”.

Киевлянин Антон, зарабатывающий на жизнь перепродажей автомобилей, указывает на важное обстоятельство. Премиальные автомобили чаще всего часто меняют владельцев и редко задерживаются надолго в одних руках.

“Чаще всего на Mercedes и BMW долго ездит только первый владелец, - говорит Антон. - В дальнейшем столкнувшись с необходимостью дорогого ремонта, люди просто спешат кое-как намарафетить и продать машину”.

Другая проблема - запчасти к премиальным авто зачастую стоят очень дорого. Отсюда - стремление многих владельцев экономить и ставить дешевые “китайские” аналоги. Такой подход в короткое время превращает премиального “немца” в скрипящий и стучащий тарантас. И самое главное - следующий владелец такой машины может буквально пойти по миру, пытаясь вернуть автомобилю оригинальное “звучание”, - подчеркивает Антон.

2Тщательно проверяйте авто

Истина о том, что автомобиль перед покупкой желательно проверять на сервисе, казалось бы, известна всем. И тем не менее, многие пренебрегают проверкой. Или же делают ее не так тщательно как следует.

“Многие привыкли думать, что достаточно поднять машину на подъемник и механик сразу скажет, что с ней, в независимости от того, официальная это станция или гаражное СТО”, - говорит Андрей Ткаченко.

По его словам, тут уместна аналогия с врачами - профессия имеет одно название, а специальностей много - и вы не пойдете сдавать анализ крови к окулисту.

Современные автомобили - очень сложные “организмы”. Сложно ждать от механика, который всю жизнь ремонтировал только “ланосы” компетентного мнения об Audi последних лет.

Сегодня для СТО характерны специализации по производителям. Есть станции и мастера, которые хорошо разбираются в “японцах” и “корейцах”, но мало что знают о “немцах”. В свою очередь, мастера, знающие толк в европейских авто, могут не знать многих тонкостей о тех же “японцах”.

Есть и совсем специфические бренды - те же “французы”, Volvo, Subaru. Диагностику этих автомобилей нужно проводить на специализированных СТО (можно и не официальных, но обязательно профильных).

3Фильтруйте продавцов, а не машины

Проверка, кстати, подразумевает не только диагностику автомобиля.

Крайне важно смотреть на того, кто продает машину. “Настоящий хозяин автомобиля расскажет о нем все, - рассказывает Андрей Ткаченко. - Покажет все сколы и зазоры, у него есть чеки и сервисная книга”.

А перекупщик, по его словам, зачастую сам не знает, что было с машиной. С ними лучше не связываться.

Не советуют связываться с перекупщиками и… сами перекупщики. Собеседник НВ Антон напрямую говорит, что перекупщики часто находят хорошие варианты, но они редко уходят на сторону.

“У хорошего перекупщика есть постоянные клиенты, а также друзья и родственники, - рассказывает Антон. - Да и самому машины менять хочется часто”.

По его словам, удачный автомобиль не попадает в свободную продажу. В объявлениях висят, как правило, “рабочие” варианты. Слегка “подмарафеченные”, в цену которых заложена хорошая маржа.

Также Антон рекомендует не покупать автомобили на площадках и в салонах.

Их сотрудники быстро разбирают для себя или родственников все достойные варианты, которые клиенты сдают в трейд-ин, говорит он. А на площадках пылятся проблемные машины. Исключения, конечно, встречаются, но это редкость.

4Будьте осторожны, заказывая поиск

Количество контор, которые готовы за скромную плату заняться подбором автомобиля под заказ, растет с каждым днем.

И спрос на эту услугу есть. Не все хорошо разбираются в машинах. И если речь идет об автомобиле стоимостью $10-20 тыс, почему бы не заплатить пару тысяч гривен, чтобы избавить себя от риска.

Андрей Ткаченко, владеющий как раз бизнесом по подбору авто, не советует пользоваться такими услугами без оглядки.

“Перекупщики на своих сайтах пишут об услуге подбора, но чаще всего “подбирают” таким образом авто своих коллег-перекупов, чаще всего проблемные”, - говорит он.

Владелец частного киевского автосервиса Игорь согласен с ним. “У нас есть уже десятки клиентов, которые “попались” таким образом, - рассказывает он. - Они платили кому-то за подбор автомобиля, а потом оказывалось, что эта “беспроблемная и проверенная” машина оказывается черной дырой для семейного бюджета”.

По словам Игоря, сегодняшние технологии позволяют буквально за $1 тыс привести в идеальное внешнее состояние абсолютно “убитый” автомобиль. Клиенту показывают машину и прилагают к ней листы диагностики от некоего СТО. Клиент платит за услугу подбора, покупает сам автомобиль, а потом оказывается у разбитого корыта, когда начинает ездить на своей покупке.

Игорь приводит несколько примеров. Одному клиенту подсунули корейский кроссовер с “убитым” дизельным мотором. Двигатель заводился и ехал лишь благодаря особым присадкам. Клиент поначалу не обратил внимание на черный дым из выхлопной трубы и чрезмерную вибрацию в движении. А через пару сотен километров пробега присадки сгорели и мотор показал свое истинное лицо. Ремонт современного дизеля обошелся бы баснословно дорого, клиенту пришлось искать такой же двигатель на разборках, что все равно встало примерно в треть цены, за которую был куплен автомобиль, рассказывает Игорь.

Другой пример - клиентке продали красиво выкрашенный в матовый розовый цвет французский компактный автомобиль. Спустя какое-то время она стала жаловаться на то, что машину “уводит” в сторону, когда отпускаешь руль. Клиентка приехала на сервис, там попытались сделать развал-схождение, но выяснилось, правильно выставить углы не получается, поскольку у авто повреждены несущие элементы кузова. Автомобиль был восстановлен после серьезного ДТП и покрашен в вызывающий цвет, причем особой краской с химическими добавками, которые вводили в заблуждение толщиномер, которым обычно пытаются выявить слой шпаклевки под краской.

И важный штрих, уточняет Игорь, перекупы особым образом неравномерно подкачали колеса, чтобы у клиентки поначалу не было “увода” машины в сторону и она не заметила проблемы до совершения сделки.

5Покупайте авто с хорошей репутацией

На рынке сотни моделей автомобилей, но заслуженной репутацией надежных и достойных внимания пользуются всего пару десятков авто.

В отличие от рынка новых автомобилей, где покупателям легко забить голову маркетинговой шелухой, на вторичном рынке вполне можно опираться на распространенные мнения мастеров.

Киевский перекупщик авто и владелец СТО Вячеслав констатирует, что есть 5-6 вариантов почти беспроигрышных для покупки на вторичном рынке.

Toyota (Camry, Corolla, Avensis, RAV4, Prado), Lexus, Honda (Civic, Accord, CR-V), Skoda (Octavia Tour до 2008 года), Opel Astra, Mazda6, Hyundai Sonata (до 2014 года), KIA Optima (до 2015 года), Mitsubishi Outlander (любая модель без вариатора) и буквально еще несколько моделей, перечисляет Вячеслав.

Избегайте современных “немцев”, а также новинок с непосредственным впрыском и новомодными вариаторами и “роботами”. По его словам, все новинки, разумеется, экономичны и экологичны, но недолговечны.

С ним согласен владелец автосервиса Игорь Иванов. Автомобили после 2010-2012 года выпуска в основном одноразовые, после 100-150 тыс пробега их ремонты выливаются в такие деньги, что это попросту нецелесообразно.

“Вы можете купить Toyota Camry или Honda Accord 2008 года с пробегом 200 тыс км и такая машина будет обходиться дешевле и прослужит дольше, чем 3-5-летняя машина с современными “наворотами”, - констатирует он.

В то же время, некоторые из специалистов по ремонту, с которыми общалось НВ, говорят, что японские вариаторы уже вполне сравнялись по надежности с классическими автоматами. Уж во всяком случае, лучше предпочесть их спорным европейским решениям.

В любом случае, перед тем как бросаться в омут с головой и покупать машину, которая вам нравится, сначала постарайтесь узнать мнение мастеров о ее надежности и ресурсе.

Перекупщик Антон поделился с НВ своей личной историей. “Я всегда был фанатом Chrysler 300C - удивительно красивая машина, - рассказывает он. - Но у меня их было аж три штуки по очереди, и все оказались проблемными. Двигатели начинают обрастать проблемами при пробегах от 100 тыс км. Ходовая на наших дорогах буквально сыпется и раз в год требует инвестиций. Плюнул на мечту, пересел на Camry с пробегом 230 тыс и забыл о проблемах”.

6Не покупайте авто на последние деньги

Все собеседники НВ сходятся в одном - не стоит покупать подержанное авто на последние деньги.

Любая машина в возрасте - это сложный механизм, в котором сложно гарантировать что-либо. Даже самая тщательная проверка самыми скрупулезными мастерами на самом компетентном СТО, может что-то упустить.

Даже если речь идет о той же Camry - машине с безупречной репутацией на вторичном рынке.

Поэтому логично, покупая подержанную машину, оставить в “заначке” некую сумму на устранение непредвиденных проблем. “Я бы оценил размер такой заначки в 10% от суммы покупки, - говорит владелец СТО Вячеслав. - Т.е. если покупаете машину за $15 тыс, приберегите “полторушку” на всякие нюансы”.

По мнению перекупщика Антона, на всякий случай лучше оставлять не меньше тысячи долларов при любом раскладе. Этого хватит на оперативные расходы по устранению непредвиденных вопросов, считает он.