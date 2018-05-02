Батарейки сели. Как китайские электрокары вытесняют Tesla

Китай делает ставку на развитие собственных электромобилей. И это сулит большие неприятности для Илона Маска и Tesla.

Уже почти 20 лет флагманом электрокаров принято считать американскую компанию Tesla. Мир восхищался передовыми технологиями, ультрасовременным дизайном и внушительными техническими характеристиками автомобилей, которые производят подопечные Илона Маска.

Но сейчас Tesla переживает не наилучшее время. На одном из своих самых популярных рынков, в Скандинавии, на компанию уже несколько раз подавали в суд за то, что они завысили количество лошадиных сил своих автомобилей в рекламе.

Ну и, конечно, же, поставки бюджетной Model 3, с которыми тотально не справляется калифорнийский бренд. Илон Маск назвал эту ситуацию «производственным адом», из-за которого акции компании значительно снизились, и Tesla потеряла рекордные для себе $600 млн.

Многие эксперты преждевременно хоронят Tesla. Ранее, компанию пропесочил один из основателей Apple Стив Возняк, а глава Ford Motor Co. Вильям Форд младший и вовсе заявил, что Китай вскоре возьмет лидерство в развитии электрокаров.

Действительно, вдобавок ко всем проблемам, $35000 за самую дешевую модель Tesla – довольно неконкурентноспособная цена, даже c учетом государственной субсидии в $7500. Ведь Китай, в свою очередь, предлагает еще большую скидку для тех, кто собирается приобрести элеткромобиль.

Народная Республика уже возвращает $7900 за покупку электрического автомобиля, а вскоре даже планирует увеличить эту цифру до $15000, что может вогнать в тупик производителей авто на ископаемом топливе.

Инвестиции Китая в экологически чистые автомобили действительно впечатляют: в ближайшем будущем в стране планируют потратить около $60 млрд долларов на развитие электротехнологий, что, по прогнозам, должно сделать Китай крупнейшим производителем литий-ионных батарей, с ожидаемыми пятью миллионами электрокаров на рынке.

Пока же, на китайских дорогах ездит около миллиона электромобилей, что все равно является очень внушительными цифрами, в сравнении с мизерными десятками тысяч зеленых машин в разных европейских странах.

Акцент Китая на продвижение электрокаров на внутреннем рынке довольно логичен, ведь перенаселенная страна итак страдает от чрезмерного количества вредных дизельных и бензиновых выхлопов. Экотренд подтвердил и Пекинский автосалон 2018, центральной темой которого стали более 100 новых китайских электромобилей.

В связи с этим, НВ представляет пять самых интересных электрокаров, при помощи которых китайские производители планируют вытеснять Tesla:

Geely Icon

Основанный на платформе кроссовера Volvo XC40, новый электрический концепт-кар Geely Icon разработан в 8-битном дизайне. Авто не имеет центральной стойки, – взамен китайские инженеры решили создать широкие распашные двери, которые полностью оголяют салон.

Кроссовер оснащен четырьмя посадочными местами с разделенным задним диваном, видимо, модель ориентирована на VIP-покупателей. Хотя отделка салона далеко не брендовая – в концепте представлена серая тканевая обшивка, на которую во время движения проецируются изображения приборов и различных индикаторов.

Впечатляет и обилие сенсорных дисплеев, которыми оборудованы и приборная панель и спинки передних сидений.

Но, к сожалению, компания пока не предоставила информации о силовом агрегате автомобиля, цене и дате начала серийного производства.

BYD Denza 500

Новых хэтчбек китайского бренда BYD был создан в сотрудничестве с Daimler.

Цифра 500 в названии модели означает 500 км запаса хода электрокара, о которых заявляет компания. Кроме этого, представители BYD уверяют, что авто будет работать в очень жестких условиях, при температурах до минус 40 градусов.

Одним из главных отличий BYD Denza 500 является разработанное специально для автомобиля мобильное приложение, которое «быстро проведет водителя к одной из 112000 электрозаправочных станций по всей стране».

Цена автомобиля составит $47600, что значительно меньше, чем стоимость Tesla Model X, но более чем на $10000 выше, чем цена Model 3.

Nio ES8

Еще один кроссовер, который уже называют китайским Tesla Model X.

Стоимостью в $68000 – почти вдвое меньше чем у свого американского конкурента – громоздкий автомобиль разгоняется до 100 км/час за 4,4 секунды.

Также, подобно Tesla, компания представила систему Nio Pilot, которая должна стать продвинутым помощником водителю, но до автопилота, все-таки, не дотягивает.

Кроссовер с современным дизайном должен проезжать 355 км на полной батарее, что идентично показателям Model X. Но главным преимуществом электрокара, в сравнении с Tesla, станет экспресс-зарядка автомобиля. В компании заявляют, что за 10 минут можно зарядить авто на 100 км дороги, и в будущем планируют сократить время такой быстрой зарядки до трех минут.

X Electrical Vehicle

Миниатюрный городской автомобиль, детали которого планируют печатать на 3D принтере, впечатляет, не правда ли?

Как сообщается, китайская малолитражка может появится на дрогах уже в 2019-м.

Двухместный автомобиль весит всего 450 кг, развивает до 70 км/час и способен проехать на одном заряде около 150 км.

Из-за дешевизны производства, цена X Electrical Vehicle составит всего $9500.

В компании заявляют, что это первое авто, распечатанное на 3D-принтере. Производитель уверяет, что у них есть несколько производственных линий, которые способны «печатать» по 500 автомобилей в год каждая.

Также, в компании говорят, что на авто уже есть 7000 заказов, преимущественно от почтовых и курьерских служб.

NIO EP9

Еще один представитель компании NIO – китайский гиперэлектрокар EP9.

Эта модель станет прямым конкурентом Tesla Roadster 2020. Но, в отличии от заявленных характеристик Tesla, NIO EP9 уже стал самым быстрым электрокаром на планете, обогнав даже Mercedes-Benz SLS AMG ED.

Оснащенный четырьмя двигателями, автомобиль имеет мощность 1360 л.с., что позволяет ему набирать сотню за 2,7 секунды, разгоняться до 200 км/час за 7,1, с предельной скоростью в 313 км/час.

Сообщается, что запас хода авто составляет 427 км, а зарядить аккумуляторы можно будет всего за 45 минут.

Конечно, не смотря на заявленные амбиции и продемонстрированные достижения, китайскому рынку электрокаров остается еще много работы до выхода на международную арену.

В то время, как эти производители пытаются взять верх только на внутреннем рынке, Tesla уже успели набить клиентуру в штатах и создать хороший сервис в Европе.

Вопрос только в том, сможет ли компания Илона Маска решить текущие проблемы и вовремя приготовиться к наплыву китайских конкурентов.