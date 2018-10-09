Jeep выпустит гибридный кроссовер

Представители Jeep подтвердили, что в 2020 году появится гибридная версия обновленного Jeep Renegade.

Ожидается, что технически автомобиль будет унифицирован с кроссовером Fiat 500X, на базе которого и построен Jeep, пишет Motor1.

В силовую установку войдут бензиновый мотор и один или несколько электродвигателей, которые обеспечивают одновременно и полный привод, и короткий запас хода на электротяге.

Гибридный Jeep Renegade начнут выпускать уже в 2019 году, но в продаже автомобиль появится только в начале 2020 года. Концерн Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), владеющий маркой, объявил, что выпускать новинку будут вместе с Fiat 500X в Италии на заводе в Мелфи.

Фабрику модернизируют, вложат в нее 200 миллионов евро, а персонал переобучат для работы с высоковольтными электрическими системами, которые являются стандартом для гибридных моделей.

FCA вложит 9 миллиардов евро в электрификацию своих моделей и в ближайшие 4 года на рынок выйдет как минимум 12 гибридных модификаций на базе самых разных моделей самых разных брендов, входящих в концерн. Одной из первых новинок станет компактный кроссовер Jeep Renegade.

К 2022 году концерн сделает сразу несколько вариантов гибридов, а также начнет выпуск полноценного электромобиля. В итоге количество гибридов в модельной гамме FCA вырастет до 30 машин.

Ранее НВ сообщало, что организаторы международного конкурса World Car of the Year определили претендентов, которые могут получить звание "Всемирного автомобиля года". В список номинантов вошли Jeep Cherokee и Jeep Wrangler.