Из шишек и желудей. Дизайнеры создали необычный тизер нового Range Rover Evoque

Компания Land Rover показала, как будет выглядет кроссовер Range Rover Evoque с помощью проволочного каркаса.
Автопроизводитель представил в Лондоне полноразмерный проволочный каркас в форме нового кроссовера, сообщает Autoblog.
Скульптуры были показаны в четырех местах, в том числе в Кенсингтоне и Челси. Судя по этим необычным тизерам, кроссовер сохранит узнаваемый купеобразный профиль, а большинство изменений затронут интерьер и оснащение.
Можно предположить, что переднюю оптику Range Rover Evoque нового поколения сделали в стиле Range Rover Velar, помимо этого он получил более крупную решетку радиатора и вытянутые по горизонтали задние фонари. Второе поколение будет чуть крупнее предшественника и получит выдвигающиеся дверные ручки в стиле Velar.
В состав силовой установки кроссовера войдет новый 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор. Новый агрегат будет работать в паре с электрическим двигателем. Состав силовой установки также включит 48-вольтовую электрическую архитектуру.
По предварительной информации, новый Evoque будет построен на платформе D8 с многорычажной задней подвеской, расширенной колеей и увеличенной колесной базой. Компания Land Rover представит кроссовер Range Rover Evoque второго поколения 22 ноября на специальном мероприятии в Лондоне.
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