15 ноября 2018, четверг

Из шишек и желудей. Дизайнеры создали необычный тизер нового Range Rover Evoque

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Новый Range Rover Evoque из проволоки
Фото: Land Rover

Новый Range Rover Evoque из проволоки

Компания Land Rover показала, как будет выглядет кроссовер Range Rover Evoque с помощью проволочного каркаса.

Автопроизводитель представил в Лондоне полноразмерный проволочный каркас в форме нового кроссовера, сообщает Autoblog

Скульптуры были показаны в четырех местах, в том числе в Кенсингтоне и Челси. Судя по этим необычным тизерам, кроссовер сохранит узнаваемый купеобразный профиль, а большинство изменений затронут интерьер и оснащение.

Можно предположить, что переднюю оптику Range Rover Evoque нового поколения сделали в стиле Range Rover Velar, помимо этого он получил более крупную решетку радиатора и вытянутые по горизонтали задние фонари. Второе поколение будет чуть крупнее предшественника и получит выдвигающиеся дверные ручки в стиле Velar.

В состав силовой установки кроссовера войдет новый 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор. Новый агрегат будет работать в паре с электрическим двигателем. Состав силовой установки также включит 48-вольтовую электрическую архитектуру.

По предварительной информации, новый Evoque будет построен на платформе D8 с многорычажной задней подвеской, расширенной колеей и увеличенной колесной базой. Компания Land Rover представит кроссовер Range Rover Evoque второго поколения 22 ноября на специальном мероприятии в Лондоне.

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