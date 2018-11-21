Инженеры McLaren вывели на тесты суперкар Senna GTR

Трековый вариант гиперкара McLaren Senna сфотографировали на дорожных испытаниях перед официальной премьерой.

Мощность двигателя автомобиля достигает 813 лошадиных сил, пишет Motor1.

Фотошпионы застали первые закамуфлированные прототипы новейшего McLaren Senna GTR на гоночной трассе, где обкатывают машину. По первым снимкам можно сказать, что модель отличается от дорожного варианта более развитой аэродинамикой, но всё же не столь экстремальной, как у концепт-кара.

Базовый вариант McLaren Senna оснащается 789-сильным 4-литровым турбированным V8, которые приводят в движение 1200-килограммовый гиперкар. Версия GTR получит уже 813-сильный мотор, а масса купе будет снижена.

Всего свет увидит 75 экземпляров McLaren Senna GTR и все они уже проданы. Поставки трекового гиперкара клиентам начнутся в конце 2019 года.

Добавим, в марте 2018 года на автосалоне в Женеве McLaren представил Senna GTR Concept — трековую версию нового гиперкара, которая, однако, носила статус концепт-кара. Но в итоге решение о выпуске такой модификации ограниченным тиражом все же было принято.

Ранее НВ сообщало, что в конце октября McLaren официально представила свою флагманскую модель - самый быстрый в истории бренда автомобиль Speedtail, который может разогнаться до 402 км/ч.

Особенностью нового британского купе стала не мощность мотора, а необычная аэродинамика. Например, у Bugatti Chiron 1500 л.с., которые позволяют разогнаться до 402 км/ч, а McLaren Speedtail развивает эту же скорость с менее мощным двигателем.