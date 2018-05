Илон Маск предрек возможную "гибель" компании Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что из-за выпуска базовой версии Tesla Model 3 за $35 тыс. компания может обанкротиться.

По словам Маска, дешевая машина будет только через 3-6 месяцев, пишет CNBC.

Когда Tesla впервые представила свою Model 3 в 2016 году, компания рекламировала низкую цену электрокара. Предполагалось, что стандартная Model 3 получит стартовую цену в размере $35 000, задний привод и аккумулятор, который даст возможность проехать до 220 миль (350 км) на одном заряде. Более дорогие версии автомобиля оснащены батареей с большим диапазоном, полным приводом и другими опциями.

Однако, ждать стандартную Model 3 придется еще несколько месяцев. В понедельник, 21 мая Илон Маск написал, что "поставки самой дешевой Model 3 прямо сейчас заставят компанию потерять деньги и умереть".

"Во-первых, нужно достичь целевого темпа выпуска, а затем выровнять его, чтобы достичь необходимой стоимости. Нам нужно выпускать на протяжении трех-шести месяцев по пять тысяч автомобилей в неделю, чтобы поставлять Model 3 за $35 тысяч и выжить", — написал Илон Маск.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live.