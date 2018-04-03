Илон Маск пообещал ночевать на заводе Tesla, чтобы спасти компанию

Генеральный директор Tesla написал в Twitter, что готов принимать более активное участие в производстве Model 3.

Маск будет наблюдать за производством электрического седана вместо старшего вице-президента Дуга Филда, пишет Mashable.

"Лучше разделиться и победить, так что я снова спал на фабрике. Автомобильный бизнес - это ад", - написал Маск.

Производство Model 3 вызывает беспокойство у инвесторов. Производитель признает отставание от изначально намеченных объемов выпуска и планирует выйти на показатель в 5000 выпущенных Model 3 в неделю в этом квартале. Тем не менее, по непроверенным данным, сейчас собирается менее 2500 этих электрокаров в неделю.

В прошлом году производство сильно отставало. На конец 2017 года Tesla поставила клиентам всего 2 тысяч автомобилей, при этом все они являются улучшенными и более дорогими версиями Model 3.

Добавим, что в 2016 году Маск уже рассказывал журналистам о том, что ему приходится ночевать на заводе, чтобы помочь своей компании ускорить производство электромобилей. "У меня есть спальный мешок... на заводе. Мое рабочее место расположено прямо возле линии производства", — поделился бизнесмен.

Ранее НВ сообщало, что в воскресенье, 1 апреля, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск написал в микроблоге о том, что компания обанкротилась. Он написал, что Tesla "целиком и полностью обанкротилась", несмотря на попытки поправить дела продажей пасхальных яиц. После твитов Маска акции американской компании Tesla рухнули на 5,1%.