Илон Маск показал тизер Tesla Model Y

Глава компании Tesla показал новое тизерное изображение компактного кроссовера под названием Model Y.

Презентация Tesla Model Y запланирована на 15 марта 2019 года, а производство начнется в 2020 году, сообщает Autocar.

"Мы могли бы представить модель Y в любое время с конца этого года до середины следующего года, так что 15 марта звучит хорошо", - написал Илон Маск.

Сейчас Маск оценивает заявки от компаний, предлагающих контракт на поставку деталей для Model Y. Он, вероятно, будет делать это дольше и еще более тщательно, чем обычно, учитывая недавние проблемы с поставками деталей, которые вызвали отставание в производстве Model 3. В Tesla хотят быть увереными, что темпы производства новой модели не будут падать.

По предварительным данным, Tesla Model Y оснастят двумя моторами и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости. Некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X.

На тизерном изображении показан автомобиль без зеркал заднего вида. Хотя действующие в США законы требуют установки зеркал, они могут быть пересмотрены, чтобы позволить использовать камеры и внутренние дисплеи в качестве альтернативы зеркалам еще до того, как Model Y появится на дорогах.

Сборку Model Y наладят на новом заводе американской компании в Калифорнии, в городе Фримонт. Цены на базовую версию кроссовера будет начинаться от $45 000.

В ближайшие несколько лет компания Tesla, помимо компактного кроссовера, планирует вывести на рынок также электрический грузовик Semi и суперкар Roadster нового поколения. Также Tesla планирует выпускать пикап и микроавтобус, а вот мотоцикла с электродвигателем в планах Илона Маска нет.